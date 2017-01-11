В лишенном лицензии "Казинвестбанке" хранились пенсионные накопления казахстанцев





Как выяснилось, на депозите в финансовой организации ЕНПФ держал почти три миллиарда тенге. И вернутся ли они теперь на счета пенсионного фонда - большой вопрос.





По данным Kapital.kz , на начало декабря в "Казинвестбанке" было размещено 2 млрд. 900 миллионов тенге. В процентном выражении это лишь ничтожная часть пенсионных накоплений - 0,04 процента. Но в денежном - сумма, конечно, немалая. Как финрегулятор, зная о проблемах банка, разместил в нем депозит, не ясно.





Попадут ли пенсионные деньги под систему гарантирования вкладов, вопрос пока открытый. Но эксперты говорят, что это маловероятно, так как по законодательству фонд гарантирования депозитов должен компенсировать только вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей. ЕНПФ не относится ни к одной из этих категорий.



