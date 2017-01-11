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Резиденция нового президента Узбекистана будет построена на «хоздворе»

11 января 2017, 11:09

Мирзияев не стал занимать расположенную рядом резиденцию «Ок сарой» («Белый дворец»), в которой работал первый президент Узбекистана Ислам Каримов.


В столице Узбекистана Ташкенте началось строительство офиса и резиденции для нового президента Шавката Мирзияева, передает centralasian.org.

Здание, в котором будет работать новый президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, расположится в центре Ташкента между улицами Шарафа Рашидова и Бешёгоч. По данным местных СМИ, его строительство началось 5 января.

Мирзияев не стал занимать расположенную рядом резиденцию «Ок сарой» («Белый дворец»), в которой работал первый президент Узбекистана Ислам Каримов.

Как сообщали местные СМИ, там будет размещен Музей покойного лидера.

Рабочее место Мирзияева будет находиться буквально за «Ок сароем», на территории, которую в аппарате президента называли «хоздвор».

По данным СМИ, новый глава узбекского государства также решил не занимать резиденции «Дурмень» и «Кок сарай» («Зеленый дворец»), где проживал Каримов.

Для него началось строительство отдельной резиденции на улице Великий шелковый путь в Ташкенте рядом с правительственными стационарами 1, 2, 3, которые в народе называют «нулевка».

Сейчас президент Мирзияев руководит страной из кабинета, организованного на втором этаже здания Сената Олий Мажлиса (парламент) на площади «Мустакиллик» («Независимости») в Ташкенте.

Фото с сайта UZ24.uz

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