Изменения 2017 года, о которых нужно знать каждому казахстанцу

Новый 2017 год начался для казахстанцев с изменений: в стране ввели обязательную регистрацию по месту жительства , у дорожных полицейских официально отобрали жезлы , которыми они останавливали автомобили, с 16 января запустят программу по выкупу старых автомобилей. Но кроме этих изменений теперь еще вырастут штрафы за нарушения правил дорожного движения в связи с ростом МРП и др. Итак, что же ждет казахстанцев в 2017 году.





Увеличатся штрафы за нарушения ПДД





Наказание за превышение скорости на 10−20 км/ч, составляющее 10 МРП, будет равно в 2017 году 22 690 тенге, а нарушение правил остановки и стоянки, которое карается штрафом в 5 МРП, обойдется в 11 345 тенге.





Вырастут тарифы на коммунальные услуги





В 2017 году прогнозируется изменение тарифов на комуслуги. Так, в среднем повышение тарифов составит: 5,9% — электроэнергия; 7,2% — холодная вода; 5,6% — водоотведение; 10,2% — теплоэнергия; 11,8% — горячая вода.





Повысятся цены на сигареты и алкоголь





Самые дешевые сигареты будут стоить 300 тенге в 2017 году. Литр водки будет стоить от 1560 тенге, а пол-литра — 780 тенге.





ЕНТ изменится





Единое национальное тестирование будет разделено на два экзамена — школьный и вступительный в вузе.





Заработает программа «Нұрлы жер»





В 2017 году заработает программа «Нұрлы жер», которая снизит процентную ставку по ипотеке до 10%. Что ожидать казахстанцам от новой госпрограммы «Нұрлы жер».









Напомним, что в 2017 году месячный расчетный показатель равен 2 269 тенге. Минимальная заработная плата определена на уровне 24 459 тенге, а базовая пенсия — 12 802 тенге. При этом минимальная пенсия составляет 28 148 тенге, а прожиточный минимум увеличился до 24 459 тенге.



