В память о Динмухамеде Кунаеве...

Человеку - легенде было бы 105 лет.

105 лет сегодня бы исполнилось легендарному отцу Алма-Аты - Динмухамеду Ахмедовичу Кунаеву. Он запомнился как видный общественный и государственный деятель. Он также был ученым, академиком АН Казахстана (1952), доктором технических наук (1969), трижды Героем Социалистического Труда. В его память мы решили немного напомнить потомкам о его заслугах перед страной и народом. Расскажем о нем несколько известных и неизвестных фактов.









Кунаев Динмухамед Ахметович (12.01.1912, Алматы — 22. 08.1993, там же), видный общественный и государственный деятель, ученый, академик АН Казахстана (1952), доктор технических наук (1969), трижды Герой Социалистического Труда (1972, 1976, 1982). Окончил Московский институт цветных металлов и золота (1936). В 1936—1942 занимал руководящие должности в Алтайском, Риддерском, Лениногорском рудниках. В 1942—1952 заместитель председателя СНК КазССР, Совета министров КазССР. В апреле 1952 избран президентом АН Казахстана. В 1955—1960, 1962—1964 председатель Совета министров КазССР. В 1960—1962, 1964—1986 1-й секретарь ЦК КП Казахстана.













- За 45 лет, которые Кунаев провел на высших руководящих должностях, из них почти 25 был первым руководителем республики.





- Он внес значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Казахстана. Высокого уровня достигло горно-рудное производство республики, сформировались новые производственные регионы Казахстана, строились новые города и крупные населенные пункты.





Посещение Брежневым Кокчетавской области





- В годы его руководства республикой начали работать Павлодарско-Екибастузский топливно-энергетический комплекс, Карагандинская ГРЭС-2, Буктырминская ГЭС в Восточном Казахстане, Павлодарский тракторный завод, многие другие промышленные предприятия, были освоены Мангыстауские нефтяные месторождения, получило развитие железно-дорожное строительство, началась добыча и производство титана, магния, синтетического каучука, быстрыми темпами развивались различные отрасли электротехники, машиностроения, химии.





Во время посещения Хрущевым Целиноградской области





- Образовались Мангыстауская, Жезказганская, Торгайская области. Особое внимание Кунаев уделял освоению Кербулакской равнины, строительству Капшагайского водохранилища, Большого Алматинского канала (канал Улькен Алматы).









Госкомиссия во главе с Л. Брежневым в составе с Д. Кунаевым принимает селезащитную плотину на Медео в июле 1973 года.





Вместе с тем промышленность республики по-прежнему оставалась сырьевой базой Советского Союза. Интенсивное развитие военно-промышленного комплекса в СССР отразилось и на экономике Казахстана. Крупные заводы в Алматы, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Уральске, Степногорске специализирова­лись на производстве военной продукции. Военные полигоны и предприятия нанесли значительный вред экологии республики.





- Кунаев предпринимал действенные меры по сохранению сложившихся территориальных границ республики, ее целостности. Кунаев вернул в состав Казахстана хлопководческие районы на Юге, отданные Узбекистану, выступал против инициатив Центра (Москвы) по созданию немецкой автономии в Казахстане, передаче Мангыстау Туркменистану.





- За годы его руководства столица республики г. Алматы (тогда Алма-Ата) превратилась в высокоразвитый пром., культурный и научный центр, были построены Дворец республики, КазГУград, оздоровительный центр Арасан, спорткомплекс Медеу, мн. кр. здания. В начале шестидесятых Никита Хрущев задумал перенести столицу КазССР в Акмолинск и переименовать его в Целиноград, однако Кунаев встал стеной и отстоял статус Алма-Аты.









- С 1985 М.С. Горбачев начал реформирование советской политической и экономической системы. 16 декабря 1986 на внеочередном пленуме ЦК КП Казахстана представитель ЦК КПСС Г.Разумовский сообщил о решении Политбюро освободить Кунаева от занимаемой должности и назначить 1 секретарем ЦК КП Казахстана Г.В. Колбина. Назначение Г.В. Колбина вызвало волну народного недовольства, вылившуюся в Декабрьские события 1986.

Центральное руководство обвинило Кунаева в организации этого митинга. 26 июня 1987 Кунаев исключен из состава ЦК КПСС, затем из ЦК КПК. За всю историю казахстанской партийной организации Кунаев был третьим казахом, который являлся ее 1-м секретарем партии. Кунаев — был человеком “системы”, верил в “социалистический выбор” и “коммунистическую идею”.









- Кунаев автор многих научных трудов, посвященных проблемам социалистического и коммунистического строительства, вопросам теории и практики разработки месторождений открытым способом (около 200 научных трудов).





- Поскольку Кунаева называют отцом Алма-Аты , его имя присвоено Институту горного дела, ряду школ и улиц страны : в Астане, Алма-Ате (см. улица Кунаева),Таразе, Талдыкоргане, Капшагае









План постройки города Алматы





В память о нем в Алматы бюст установлен в сквере его имени. Также его бюст есть в Таразе и в селе Тортколь (ЮКО).







Имя Кунаева получил Большой Алматинский канал (БАК). В Уральске назван микрорайон. В Экибастузе проспект Индустриальный был переименован в проспект имени Кунаева. В Шымкенте в честь Д. А. Кунаева назван бульвар (бывший проспект Алма-атинский и бывшая улица Степная). В 2002 году при обсуждении возможного возвращения названия городу Риддеру первоначального имени ставился вопрос о переименовании его в Кунаев. В Ташкенте в честь Д. А. Кунаева была названа одна из центральных улиц города. Ныне переименована в Мирабадскую. В Алма-Ате есть Евразийская Юридическая Академия имени Д. А. Кунаева;



Дом-музей Д. А. Кунаева (ул. Тулебаева, 117), открыт в 2002 году к 90-летнему юбилею Динмухамеда Кунаева. 13 октября 1992 в Алматы создан “Международный фонд Кунаева”.









Открытие Международного фонда им. Д.А.Кунаева, 1991 г.

12 января 2002 в Алматы открыт дом-музей Кунаева. 15 августа 2003 в а. Акши Алакольского р-на Алматинской области, где Кунаев провел последний период жизни, установлена мемориальная доска.









- Д.Кунаев награжден 8 орденами Ленина, орденами и медалями.







- Из личной жизни: известно, что Кунаев был скромным человеком и даже на работу ходил пешком. По утрам он выходил из трехэтажного дома на пересечении проспекта Коммунистический и улицы Кирова (ныне это пересечение проспекта Аблайхана и улицы Богенбай-батыра) и шел вниз спокойно в Дом правительства на работу. Кунаев жил там долгие годы, даже уже будучи первым секретарем ЦК КП Казахстана, занимая в центре Алматы трехкомнатную квартиру. После переезда в другой дом свою квартиру оставил в подарок писателю Альжапару Абишеву, который до того жестко критиковал кадровую политику Кунаева.

- За всю жизнь он любил только одну женщину - свою жену Зухру Шариповну. С ней он прожил 50 лет, 6 месяцев и 2 дня.















- Однако детей у него не было.

С племянником Диаром, 1992 г.



Дома у Кунаева с племянником Диаром, его семьей и соратником Султаном Жиенбаевым (последнее время Динмухамед Ахмедович жил с семьей племянника Диара).

- 25 августа 1993 года, когда умер Д.Кунаев десятки тысяч алматинцев прошли через скорбный зал театра оперы и балета. Еще многие тысячи не смогли проститься с Д.А. Кунаевым: получив приказ, милиция прервала людской поток.





Никогда раньше не было подобного, чтобы под катафалк от театра и до самого кладбища легли миллионы живых цветов.









Динмухаммед Кунаев за день до смерти, санаторий Капал-Арасан, 21 августа 1993 г.





И в конце приведем его слова: "Я прожил долгую жизнь, в ней было много хорошего, было и плохое. Но это моя жизнь. И цель, которую я ставил еще будучи "юношей, обдумывающим житье", в меру своих сил и способностей выполнил. Я всегда преданно служил своему Народу и буду служить ему до последнего дня. В моей жизни, как и во всякой другой, конечно, были и "черные" дни, но ни один из них я не вычеркнул из памяти. При этом ни о чем не жалею, и обиды ни на кого не держу" -. Д.А.Кунаев





Подготовлено по материалам: e-history.kz, страницы Виктора Елисеева в Facebook.