В Костанае подсудимый майор признал вину в вымогательстве взятки у контрактника
12 января 2017, 14:27
Сегодня на этом процессе назначены прения сторон, о дате вынесения приговора пока неизвестно.
Находящийся на скамье подсудимых майор воинской части №6697 Кайрат Темирболатов признал вину в вымогательстве взятки у военнослужащего-контрактника Владислава Самойлова, сообщает МИА «Казинформ».
На сегодняшнем процессе в костанайском суде воинского гарнизона были оглашены подробности уголовного преступления, в котором обвиняется майор. Подробные показания дал ефрейтор Самойлов, пострадавший от требований майора. По словам Самойлова, Темирболатов в течение нескольких месяцев требовал выплатить ему 250 тыс. тенге, взамен обещая покровительство по службе и повышение в воинском звании. Интересно, что о притязаниях Темирболатова контрактник однажды сообщил командиру воинской части. Тот в ответ лишь обещал провести беседу с майором-вымогателем, но никаких более решительных мер не предпринял.
В конце концов, устав от незаконных требований, Самойлов обратился с заявлением в антикоррупционную службу. Майор Темирболатов был задержан при получении взятки с поличным в декабре прошлого года.
Сейчас, находясь на скамье подсудимых, он заявил о полном признании вины, надеясь на снисхождение. Объясняя причины своих притязаний, он заявил, что испытывал серьезные материальные затруднения, воспитывая троих детей.
Сегодня на этом процессе назначены прения сторон, о дате вынесения приговора пока неизвестно.
Фото: ng.kz
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