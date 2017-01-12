В Костанае подсудимый майор признал вину в вымогательстве взятки у контрактника

На сегодняшнем процессе в костанайском суде воинского гарнизона были оглашены подробности уголовного преступления, в котором обвиняется майор. Подробные показания дал ефрейтор Самойлов, пострадавший от требований майора. По словам Самойлова, Темирболатов в течение нескольких месяцев требовал выплатить ему 250 тыс. тенге, взамен обещая покровительство по службе и повышение в воинском звании. Интересно, что о притязаниях Темирболатова контрактник однажды сообщил командиру воинской части. Тот в ответ лишь обещал провести беседу с майором-вымогателем, но никаких более решительных мер не предпринял.



