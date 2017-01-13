Разработчики казахстанских учебников ответили на видеообращение матери школьника

Салтанат Тажиева, мама первоклассника из Алматы, записала видеообращение , в котором сделала несколько замечаний по поводу содержания учебника "Ознакомление с окружающим миром, основы экологии" для учащихся нулевых классов и пособия "Естествознание" для первых классов.





По поручению министра образования и науки Ерлана Сагадиева разработчиками учебника был подготовлен официальный ответ:





"В первую очередь, выражаем благодарность Салтанат за неравнодушное отношение к школьникам и образовательной программе начальных классов. На вопросы, поднятые в ее видеообращении, ответила учитель начальных классов и разработчик учебных программ Орехова Наталья Владимировна", - отметили в МОН.





По словам Натальи Ореховой сегодня очень важно научить детей не просто считать, писать и т.д., но и применять на практике все теоретические знания, полученные в школе. Именно с этой целью и были выпущены новые учебники. Например, предмет "Естествознание" включает в себя материалы по таким сложным предметам как химия, физика, биология. В новом учебнике по естествознанию эти материалы изложены на простом и понятном для деток языке. Этого удалось добиться путем привлечения к работе над учебником практикующих учителей младших классов.





Например, смысл понятия "траектория", которое упоминает в своем обращении Салтанат Тажиева, по словам Натальи Владимировны, можно объяснить даже малышу. Для этого учитель во время занятия сначала интересуется у детей что такое "траектория". Затем педагог вместе с ними проводит эксперимент: с доски, напоминающей поднос с наполнителем (мукой или строительной смесью), параллельно спускаются пластилиновый шарик и игрушечная машинка. После этого ученикам предлагается рассказать о том, что же осталось на доске. Как правило, детки отвечают, что и машинка, и шарик оставили на плоской поверхности свои следы. Задача учителя сообщить детям, что каждый из этих следов и есть траектория движения предмета. Аналогично, экспериментальным путем, можно вместе с ребенком узнать какая из двух машинок проедет дальше по наклонной поверхности (Наталья Владимировна демонстрирует это с помощью учебника) и от чего это будет зависеть (вес машинки, ее размер и т.д.).





Таким образом, ученики младших классов знакомятся со сложными и интересными понятиями, с которыми им придется столкнуться в старшей школе. Так они имеют возможность еще в детстве узнать, как минимум, азы и терминологию важных наук.





Отдельно стоит затронуть тему детских портфолио, составление которых, по мнению Салтанат, занимает много времени у педагогов. Эти портфолио очень важны. Просматривая их родители могут отследить прогресс в обучении их детей с помощью новых образовательных программ.





Все учебники и рабочие тетради легки по весу и соответствуют современным техническим и гигиеническим требованиям. Поэтому ученики, посещающие сегодня занятия 5 раз в неделю, не испытывают дискомфорта и чрезмерных физических нагрузок.





Наталья Владимировна от лица всех учителей младших классов и других работников сферы образования еще раз выражает огромную благодарность родителям, которые с таким трепетом и вниманием относятся к образовательному процессу. Комплексное взаимодействие детей, их родителей и учителей поможет ученикам достичь высоких результатов в процессе получения качественных и по-настоящему функциональных знаний, соответствующих требованиям 21 века.