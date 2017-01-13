Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

В Ирландии сделано новое сенсационное фото снежного человека

13 января 2017, 09:35

Найти чудовище помогли собаки ирландки Максин Колфилд, которая и опубликовала мистические снимки.


В лесу графства Антрим, Северная Ирландия, Максин Колфилд выгуливала собак, когда её питомцы внезапно стали что-то вынюхивать среди деревьев. Женщина не могла понять, в чём проблема, пока не загрузила на компьютер фотографии, сделанные в этом лесу, пишет Life.ru.

На снимках Максин разглядела силуэт снежного человека. Впрочем, это неудивительно, ведь лес, который называют Слиевеанорра, знаменит мистическими историями.

"Собаки, как правило, полны энергии и никогда не перестают играть друг с другом, но, когда мы шли через ту часть леса, они резко остановились и уставились в одну точку. При этом я ничего не видела, но когда разглядела внимательнее фотографии, сделанные на месте, то увиденное повергло меня в шок", - говорит она.

Фото: East News

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также