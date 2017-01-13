В Ирландии сделано новое сенсационное фото снежного человека
13 января 2017, 09:35
Найти чудовище помогли собаки ирландки Максин Колфилд, которая и опубликовала мистические снимки.
В лесу графства Антрим, Северная Ирландия, Максин Колфилд выгуливала собак, когда её питомцы внезапно стали что-то вынюхивать среди деревьев. Женщина не могла понять, в чём проблема, пока не загрузила на компьютер фотографии, сделанные в этом лесу, пишет Life.ru.
На снимках Максин разглядела силуэт снежного человека. Впрочем, это неудивительно, ведь лес, который называют Слиевеанорра, знаменит мистическими историями.
"Собаки, как правило, полны энергии и никогда не перестают играть друг с другом, но, когда мы шли через ту часть леса, они резко остановились и уставились в одну точку. При этом я ничего не видела, но когда разглядела внимательнее фотографии, сделанные на месте, то увиденное повергло меня в шок", - говорит она.
Фото: East News
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838991-d7b360a7011398929ee486c29052c164
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также