В Ирландии сделано новое сенсационное фото снежного человека

В лесу графства Антрим, Северная Ирландия, Максин Колфилд выгуливала собак, когда её питомцы внезапно стали что-то вынюхивать среди деревьев. Женщина не могла понять, в чём проблема, пока не загрузила на компьютер фотографии, сделанные в этом лесу, пишет пишет Life.ru





На снимках Максин разглядела силуэт снежного человека. Впрочем, это неудивительно, ведь лес, который называют Слиевеанорра, знаменит мистическими историями.





"Собаки, как правило, полны энергии и никогда не перестают играть друг с другом, но, когда мы шли через ту часть леса, они резко остановились и уставились в одну точку. При этом я ничего не видела, но когда разглядела внимательнее фотографии, сделанные на месте, то увиденное повергло меня в шок", - говорит она.



