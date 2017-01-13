Руслан Избасаров: Давно нужно было ввести регистрацию, я в этом вижу только положительное

Введение в Казахстане поправок в миграционное законодательство, предусматривающих обязательность временной регистрации граждан по месту пребывания, вызывает большие дискуссии в обществе. Свое мнение по этому поводу высказал сайту Zakon.kz и известный врач, эксперт Министерства здравоохранения и социального развития Руслан Избасаров.





- Руслан Жылкыбайулы, что вы думаете о регистрации, которая сейчас вводится в нашей стране?





- Введение временной регистрации – абсолютно правильная мера, правильное направление. Это однозначно. Каждый гражданин нашей страны должен проходить регистрацию и это хорошо, ведь должен быть какой-то учет населения, порядок, чтобы каждый казахстанец, каждый человек был у нас на виду, в поле зрения. Тем более, в Казахстане не такое уж и большое население, и эту работу можно провести без ажиотажа, спокойно, так что принятый закон, думаю, правильный и он должен исполняться. Другой вопрос, как государственные органы и ответственные лица организовали эту работу. Я слышал, что в эти дни в ЦОН огромные очереди, люди спешат зарегистрироваться, давки, нервозность…





С другой стороны, регистрация это, можно сказать, один из этапов внедрения медицинского страхования в нашей стране. Как вы знаете, медицинское страхование планировалось у нас ввести уже в этом году, однако оказалось, что мы еще не готовы к этому.





- Какое отношение имеет регистрация к медицинскому страхованию?





- Прямое. И это показывает опыт наших северных соседей. В 2000 году я проходил обучение в Санкт-Петербурге, работал в приемном покое одной из крупнейших больниц этого города, и мне не раз приходилось сталкиваться с людьми без определенного места жительства. Их называют бомжами, они никаких документов при себе не имеют, у них нет прописки, они просто мигрируют по стране. Второй пласт социально уязвимых слоев населения в той же России - приезжие из Средней Азии, то есть трудовые мигранты, гастарбайтеры.





Они тоже люди, у них тоже бывают какие-то острые заболевания, например, аппендицит, перитонит, какие-то воспалительные процессы и они, естественно, обращаются в медицинские учреждения. Мне самому не раз приходилось заполнять медицинские карты этих больных, в том числе их детей. И эти карты в дальнейшем мы отправляли на оплату в миграционную службу города Санкт-Петербурга. Мы писали обоснование, вначале продлевали сроки лечения на три дня, потом в зависимости от показаний, до 10 дней, в общем, до полного излечения.





Вот сейчас в Казахстане миграционную службу передают в Министерство здравоохранения и социального развития. Думаю, это тоже один из этапов перехода к страховой медицине и это тоже правильное решение, ведь без страховой медицины страдают, прежде всего, социально уязвимые слои населения, которые не имеют прописку, регистрацию, не имеют страховку.





Законопослушный человек должен соблюдать законы и при переезде в другое место проходить регистрацию в течение 72 часов, как написано в миграционной карте. В России это четко соблюдается, а у нас, наверное, могут и проигнорировать такое требование. Думаю, новый закон о регистрации актуализирует этот вопрос и наведет порядок не только с иностранными гостями, но и с собственными гражданами. Повторяю, это правильное решение, принятое на законодательном уровне.





В России есть закон и о регистрации, и о медицинском страховании. Вот я, к примеру, приезжаю туда и обязан там зарегистрироваться, а потом застраховаться. То есть я за свои деньги покупаю страховой полис, и благодаря этому страховому полису, обслуживаюсь у них в поликлинике или больнице. У нас, к сожалению, этого нет.





- То есть польза от нового закона о регистрации очевидна?





- Конечно! Оно стоит того, просто наши граждане пока это не осознают и это понятно, ведь новое всегда вызывает какой-то внутренний протест, неприятие, а по истечении времени, когда закон заработает так, как было задумано, все станет на свои места.





- Казахстанцы в основном возмущаются чем? Они говорят, пусть регистрируются иностранцы, но зачем гражданам Казахстана регистрироваться?





- Этому тоже есть объяснение. Если человек, например, приедет из Алматы в Тараз на месяц и пройдет там регистрацию, ничего зазорного в этом нет. Его же не просят зарегистрироваться, если он приедет всего лишь на несколько дней. Требование зарегистрироваться идет от десяти дней и более. И это правильно. В конце концов, и родственники будут спокойны за него, зная, что он там зарегистрировался. И самое главное, он на месте прибытия может без проблем получить полноценную гарантированную бесплатную медицинскую помощь, а не только экстренную. Поясню.





В медицине есть понятие «регистр прикрепленного населения». Допустим, человек, проживающий в Караганде, не может в случае чего получить полноценную гарантированную бесплатную медицинскую помощь в Атырау, за исключением экстренной медицинской помощи. И для того, чтобы получить полноценную гарантированную бесплатную медпомощь, он должен поехать обратно к себе в Караганду или же получить медпомощь в Атырау, но уже на платной основе, поскольку он не прикреплен в этом городе. Житель Астаны, работая в Уральске, не может получать там бесплатное лечение, если у него нет регистрации в этом городе. Это называется регистр прикрепленного населения.





С другой стороны, регистрация заставит работать нашу миграционную службу. К примеру, в России любой полицейский может остановить идущего человека и проверить наличие регистрации. Если ее нет, налагается штраф. Там всех проверяют. В 90-е годы, когда мы там были, мы возмущались, что нам проходу не дают. И сейчас, спустя 20 лет, мы поняли, что они правильно делают: подняли экономику, и страховая медицина у них заработала в полную силу, а так эта программа, возможно, провалилась бы.





- Как вы считаете, это правильно, что у нас миграционную полицию передают в лоно Министерства здравоохранения и социального развития?





- На мой взгляд, это тоже правильный шаг, ведь миграционная служба и Министерство здравоохранения и социального развития тесно взаимодействуют по вопросам социального развития, защите уязвимых слоев населения, и среди них самый острый вопрос - именно оказание медицинской помощи. Так что между ними есть связь, что бы там ни говорили, поэтому они должны быть единой структурой.





- А с точки зрения гражданина Казахстана как вы относитесь к регистрации?





- Только положительно. Когда человек прибывает в другое место, эти правила обязывает его к порядку, он должен выполнять закон. К примеру, я живу в Алматы в многоэтажном доме уже лет 30, и вижу, многие наши соседи меняются, лица меняются, продают квартиры или сдают в аренду и не понятно, кто там обитает, люди выходят, заходят, а у участковых, видимо, руки не доходят проверить все это, они не успевают.





А если будет регистрация, то люди будут знать, что здесь, в подъезде, живут те, кто зарегистрировался, они не будут нарушать правила содержания дома, будут поддерживать порядок в подъезде, не будут бросать мусор, оставлять открытой дверь, не открутят лампочку и так далее. То есть не будут нарушать покой жильцов. Все это в масштабах страны приведет к порядку. Вообще, давно надо было ввести эти правила, я в них вижу только положительное.





- Люди просят отменить этот закон…





- Ну что я скажу?! Для коренного населения это нормально, нужно, а для приезжих, временных людей это, видимо, не нужно. Думаю, надо учесть пожелания не отдельных лиц, а всего населения. В Алматы, например, большинство населения это коренные алматинцы, и они хотят, чтобы в их городе, в их доме был порядок, какой-то учет населения, контроль за теми же мигрантами. А приезжим этот закон приносит некоторые неудобства, но в любом случае они должны принять его и выполнять все предусмотренные в нем требования. Тем более, оплата за процедуру регистрации минимальная, чуть больше 200 тенге.





- Зато штрафы приличные.





- Правильно. Если человек не прошел регистрацию, он должен платить штраф. Это нарушение закона, а за нарушение закона нужно отвечать.





Торгын Нурсеитова















