В Актобе в результате перестрелки был убит вооруженный преступник
13 января 2017, 13:06
Рецидивист оказал сопротивление при задержании.
В Актобе минувшим вечером произошла перестрелка, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, сотрудники полиции получили оперативную информацию о том что, 33-летний мужчина, который ранее был судим за разбойное нападение и завладение транспортом с применением насилия в группе лиц, промышляет разбойными нападениями и незаконно хранит огнестрельное оружие.
12 января на автодороге Актобе-Богословка была остановлена автомашина марки Lada Priora, за рулем которой находился подозреваемый. Выйдя из машины он направил огнестрельное оружие в сторону сотрудников полиции, угрожая их жизни.
"На требования сотрудников полиции бросить оружие он не подчинился и пытался в них выстрелить, после чего в отношении него было применено табельное оружие. В результате, он получил огнестрельное ранение в нижнюю часть тела. На место незамедлительно была вызвана скорая помощь, проведены реанимационные мероприятия, однако последний при доставлении в больницу скончался в машине скорой помощи", - сообщили в ДВД области.
Установлено, что изъятое на месте происшествия оружие, числится в категории «криминальное оружие» и находится в розыске, объявленном полицией Башкортостана РФ с 2006 года.
Одновременно назначено служебное расследование по факту правомерного применение табельного оружия и начато досудебное расследование по двум статьям: «Применение насилия в отношении представителя власти» (380ч.2 УК РК) и «Незаконное хранение огнестрельного оружия» (287ч.2 УК РК).
Результаты следственных действий будут сообщены дополнительно.
По данным полиции региона, на территории области за 2016 год нераскрытыми остаются 13 разбойных нападений.
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