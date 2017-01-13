Хоккеисток молодежной сборной России дисквалифицировали за драку на чемпионате мира

Обе спортсменки были удалены до конца игры после драки в концовке четвертьфинального матча с хозяевами первенства — командой Чехии (2:0).

Капитан женской молодежной сборной России по хоккею Нина Пирогова и форвард Оксана Братищева из-за дисквалификации не сыграют в полуфинале чемпионата мира для игроков не старше 18 лет, передает НСН





Обе спортсменки были удалены до конца игры после драки в концовке четвертьфинального матча с хозяевами первенства — командой Чехии (2:0). Братищева стала автором одной из шайб, которая стала третьей для нее в четырех матчах.









17-летняя Пирогова продемонстрировала боксерские навыки, уложив соперницу на лед двумя ударами. Когда на помощь чешской хоккеистке бросились две партнерши по команде, защитница расправилась и с ними.





«За своего вратаря надо стоять горой и не позволять грубостей со стороны соперников. В том моменте чешки стали атаковать Леру, поэтому все так и вышло. Если мне удалось этим завести команду еще больше, то это хорошо, эмоции передадутся на следующую игру», — цитирует Пирогову официальный сайт ФХР.





По итогам потасовки с площадки в общей сложности были удалены четыре россиянки и три чешские хоккеистки.