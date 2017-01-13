В Казахстане на утилизацию сдали уже около 6 тысяч старых автомобилей

С начала программы по утилизации - с 21 ноября по 30 декабря 2016 года, казахстанцы сдали около 6 тысяч вышедших из эксплуатации транспортных средств.





Об этом сообщил управляющий директор ТОО «Оператор РОП» Рустам Темирбек, передает BNews.kz





Прием старых автомобилей осуществлялся по двум категориям: первая категория – полная комплектация 150 тысяч тенге и не полная комплектация – 48 тысяч тенге. За короткий промежуток времени, а это примерно 30 рабочих дней с 21 ноября по 30 декабря было собрано 5665 автомобилей.





Лидером по приему старых автомобилей стал город Шымкент. Более чем за месяц там было собрано 764 автомобиля. На втором месте – Костанай, где собрали 688 машин. Замкнул тройку Алматы, где было выкуплено 496 старых авто. По итогам 2016 года участникам программы утилизации в качестве денежной компенсации выплачено порядка 850 млн тенге.





«Самые популярные модели, как мы и предполагали, это авто советского производства, российского. Это копейки, пятерки, шестерки, ГАЗ 3110. Самым старым автомобилем стал москвич 1948 года, который был сдан в городе Уральск, и самым молодым – автомобиль 2007 года. Средний возраст автомобилей варьируется от 25 до 30 лет», - сообщил Рустам Темирбек.





Также он отметил, что пункты сбора оператора РОП готовятся к приему старых автомобилей по программе стимулирования сдачи ВЭТС (выдача сертификатов) и планируемому на июнь 2017 года приему грузовых автомобилей.





"Также в 2016 году министерством энергетики была одобрена денежная квота на выкуп 10 тысяч автомобилей. Как я уже сказал, 5665 автомобилей были выкуплены в 2016 году, соответственно, остаток квоты переходит на 2017 год. Мы планируем продолжить принимать данные авто уже с 16 января 2017 года. Но при этом, хотелось бы отметить, что такие регионы, как Костанай, Актобе и Уральск освоили свою квоту. И там временно прием не будет происходить. Но хотелось бы сразу успокоить жителей данных регионов, на текущий момент мы утверждаем в министерстве энергетики дополнительную квоту на 2017 год. По нашим планам, с 25 января будет одобрена новая квота, и мы начнем в этих регионах принимать автомобили. Вообще, в этом году мы, в среднем, планируем принимать порядка 3500 авто в месяц, поэтому, я думаю, все желающие смогут сдать автомобили в этом году. Мы планируем, что такого ажиотажа не будет", - подытожил Р.Темирбек.



