В Алматы 90-летняя женщина умерла во время аварии

В пятницу, 13 января, в Алматы в результате ДТП скончалась пожилая женщина, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел в микрорайоне «Шанырак-2» на улице Аубакирова. С улицы Жанатос Бахадур спускался автомобиль Mercedes - он ехал с пригорка вниз. Попав на лед, он не сумел остановиться и выехал со второстепенной дороги на главную, улицу Аубакирова, и задел «Тойоту Ярис», которая ехала в южном направлении. Водитель японской иномарки потерял управление, Yaris закружило, после чего машина отлетела в дерево.

Пожилая женщина, которая находилась в «Тойоте», скончалась. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть.

Как выяснилось позже, водитель «Тойоты» таксовал, бабушку он вез по названному ею адресу.

Внимание, фотографии, размещенные ниже, могут содержать травмирующие психику сцены.



