В КНБ рассказали о требованиях к бойцам спецназа

В Казахстане состоялся показ документального фильма, посвященного 25-летию образования Службы специального назначения «А» Комитета национальной безопасности РК. В ходе фильма были продемонстрированы кадры с выступлением Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, пишет Казинформ.

«Последние события в мире и регионе, теракты в различных местах света, которые мы наблюдаем, и военные действия на Ближнем Востоке говорят, что нам необходимо быть готовыми ко всяким событиям, которые могут быть. Вооруженные силы имеют важнейшее значение для сохранения территориальной целостности, защиты нашей Родины, суверенитета Казахстана», - отметил Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК - начальник службы «Арыстан» генерал-майор Ануар Садыкулов рассказал о том, какие требования сегодня предъявляются к бойцам возглавляемой им службы. «Предъявляются очень высокие требования, это и его физическая подготовка, его мировоззрение, его интеллектуальный уровень, знания технологий, обязательно высшее образование. Самое главное - это преданность своему государству и Президенту», - сказал он.

Зампред КНБ также добавил, что, к сожалению, уровень угроз в современном мире не снижается, и Комитетом ведется анализ ситуации. «Наша задача - быть готовыми к этим вызовам», - подчеркнул генерал.

В фильме рассказывается история создания и становления Комитета национальной безопасности РК, приведены кадры уникальных спецопераций против террористов.