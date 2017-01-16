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Арестован бывший замруководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев

16 января 2017, 13:02

Расследование дела продолжается.


Арестован бывший замруководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"12 января 2017 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст.185 («Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов») Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержан бывший работник Администрации Президента РК Б.Майлыбаев.

14 января Есильским районным судом г.Астана выдана санкция на арест сроком на 2 месяца. В порядке ст.128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан он водворен в Следственный изолятор КНБ.

По месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты вещественные доказательства. Расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 января Указом Главы государства Майлыбаев Баглан Асаубаевич был освобожден от должности заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. На должность первого заместителя руководителя Администрации Президента был назначен Марат Тажин.

Фото: соцсети

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