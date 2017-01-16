В Казахстане изменены правила оборота оружия и патронов

Для оформления разрешения на приобретение оружия и патронов к нему необходимо соблюсти ряд условий.

Постановлением Правительства Казахстана от 29 декабря 2016 года внесены изменения и дополнения в постановление от 3 августа 2000 года «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия», сообщает Zakon.kz.





В частности, изменения затронули правила оборота оружия и патронов к нему. Они дополнены главой « Порядок приобретения гражданского и служебного оружия и патронов к нему юридическими лицами» следующего содержания:





Оружие и патроны к нему, предназначенные для использования организациями при осуществлении возложенных на них законодательством и предусмотренных их уставами (положениями) задач по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране объектов окружающей среды и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции, могут быть приобретены у юридических лиц-поставщиков после получения разрешения на его приобретение в органах внутренних дел.





Для оформления разрешения юридическому лицу на приобретение оружия и патронов к нему необходимо наличие:





- заявления юридического лица для получения разрешения на приобретение с указанием сведений о лицах, имеющих доступ к оружию, с приложением полных анкетных данных, кадастрового номера специально оборудованных помещений для хранения или реализации оружия и патронов к нему, отвечающих требованиям по технической укрепленности и оборудованных средствами пожарно-охранной сигнализации в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 7-9 настоящих Правил;

- копии договора аренды специально оборудованных помещений для хранения или реализации оружия и патронов к нему, отвечающих требованиям по технической укреплённости и оборудованных средствами пожарно-охранной сигнализации в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 7-9 настоящих Правил;

- медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием на лиц, имеющих доступ к оружию;

- справки о проверке знания правил безопасного обращения с оружием на лиц, имеющих доступ к оружию;

- приказа о назначении лица, ответственного за приобретение и сохранность оружия и патронов к нему;

- договора (контракта) на поставку или приобретение оружия или патронов к нему с указанием конкретных видов и моделей поставляемого оружия и боеприпасов и их количества (для юридических лиц, осуществляющих ввоз оружия), либо договора (контракта) купли-продажи оружия и патронов к нему (для юридических лиц, осуществляющих торговлю оружием на территории РК);

- заключения уполномоченного органа в области здравоохранения о соответствии оружия с патронами травматического действия и электрического оружия установленным нормам допустимого воздействия на человека поражающих факторов указанного оружия (при намерении его приобретения организацией, осуществляющей торговлю оружием);

- согласованных с территориальными департаментами внутренних дел (для гладкоствольного оружия) или Министерством внутренних дел (для нарезного оружия) бланков сведений об имеющемся и потребном количестве оружия и патронов к нему согласно приложению 17 к настоящим Правилам (для юридических лиц с особыми уставными задачами).





При этом ответственный сотрудник полиции осуществляет сверку представленных в заявлении сведений с государственными информационными системами об отсутствии судимости у лиц, имеющих доступ к оружию и патронам к нему, наличии помещений для хранения или реализации оружия и патронов к нему и права на приобретение оружия и патронов к нему в соответствии со статьей 12 закона о государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия.





При наличии перечисленных в настоящем пункте документов и соответствии, представленных в заявлении сведений информации из государственных информационных систем, юридическому лицу выдается разрешение на приобретение гражданского и служебного оружия.





Также изменения затронули главу 18, которая изложена в следующей редакции:

Порядок ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан и транзита по территории Республики Казахстан гражданского и служебного оружия и патронов к нему.





Требования настоящей главы не применяются:





- при ввозе или вывозе оружия, его основных (составных) частей и патронов к нему для нужд Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных и правоохранительных органов;

- при вывозе огнестрельного, метательного и пневматического оружия, изготовленного до конца 1899 года (за исключением огнестрельного оружия для стрельбы унитарными патронами центрального боя) и холодного оружия, изготовленного до конца 1945 года.





Ввоз, вывоз и транзит гражданского и служебного оружия, его основных (составных) частей и патронов к нему осуществляются при наличии заключения (разрешительного документа), составленного по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012года № 45.





Заключение на временный ввоз (временный вывоз) оружия также является разрешительным документом на обратный вывоз (ввоз).





Заключения на ввоз или вывоз оружия юридическим лицам выдаются на срок, определенный в договоре (контракте) на поставку оружия,

но не более чем на один календарный год.





Общие требования при оформлении заключений на право ввоза, вывоза оружия:





- заявление руководителя организации (физического лица), где указываются количество оружия и патронов к нему, фамилия, инициалы, серия и номер паспорта или удостоверения личности лица, ответственного за ввоз (вывоз) (физического лица), государство, из которого ввозятся оружие и патроны к нему, таможенный пункт (пункт пограничного перехода), через который осуществляется ввоз;

- проект заключения, оформленного в соответствии с методическими указаниями по заполнению единой формы заключения на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 года № 45;

- наличие оплаты государственной пошлины за выдачу заключения на право ввоза или вывоза оружия.





Для юридических лиц дополнительно необходимо наличие:

- сертификата соответствия или договора на проведение сертификации оружия после его ввоза на территорию Республики Казахстан;

- справки о государственной перерегистрации юридического лица.

Для физических лиц дополнительно необходимо наличие документов, удостоверяющих личность, или сведений из документов, удостоверяющих личность (серия, номер, когда и кем выдан, индивидуальный идентификационный номер, адрес места жительства).





При оформлении заключения на ввоз оружия юридическим лицам для его реализации дополнительно необходимо наличие:





- гарантийного письма импортера товара о том, что гражданское и служебное оружие, его основные (составные) части и патроны к нему будут реализованы пользователям, указанным в статьях 5 и 6 закона «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия».

В случае, если при импорте оружия и патронов к нему конечными потребителями являются Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, специальные и правоохранительные органы, оформление лицензии на импорт осуществляется с учетом раздела «Товары и технологии военного применения (назначения)».

- лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему, выданной уполномоченным органом внутренних дел;

- договора (контракта) на поставку оружия с приложением спецификации, где указываются конкретные их виды, типы, модели, количество;

- разрешения на право приобретения оружия;

- информации о наименовании и обозначении модели оружия, основных технических показателях, наименовании страны и фирмы-изготовителя, его цветной фотографии;

- заключения о допустимости воздействия на организм человека поражающих факторов огнестрельного бесствольного, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, электрического оружия, а также патронов травматического действия, выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, либо гарантийного письма о проведении медико-биологических испытаний на соответствие нормам допустимого воздействия на организм человека после ввоза оружия.





При оформлении заключения на вывоз оружия юридическим лицам для его реализации дополнительно необходимо наличие:





- лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему, выданной уполномоченным органом внутренних дел;

- договора (контракта) на поставку оружия с приложением спецификации, где указываются конкретные их виды, типы, модели, количество;

- информации о наименовании и обозначении модели оружия, основных технических показателях, наименовании страны и фирмы-изготовителя, его цветной фотографии;

- разрешительного документа на ввоз оружия, выданного компетентным органом государства, в которое предполагается его ввоз;

- письменного гарантийного обязательства уполномоченного государственного органа иностранного государства о том, что данное оружие будет использоваться только в мирных целях, и не будет экспортироваться в другие страны.





Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования.



