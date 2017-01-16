Министр финансов: Мне самому ошибочно начисляли налог на имущество

В ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК депутат Джамиля Нурманбетова попросила разъяснить министра финансов Бахыта Султанова, почему иногда после проведенной купли-продажи имущества налог на данное жилье не начисляется, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Мой вопрос касается с налога на имущество с физлиц. Создание единого платежного документа, в котором содержится все необходимые платежи за жилье можно назвать одним из удобств для населения. Включение в него строки «Налог на имущество» облегчает порядок уплаты данного налога, так как единый платежный документ привязан к конкретному жилью и, несмотря на смену владельца жилья, сведения должны отражаться по нему своевременно», - сказала она.





«Однако вследствие непонятных причин происходит иногда, что после проведенной купли-продажи имущества, налог на данное жилье не начисляется, не включается в единый платежный документ нового владельца жилья к сроку оплаты имущественного налога, поясните пожалуйста, почему так происходит и ,какие меры принимаются для исключения подобных случаев?» - указала парламентарий.





На этом счет глава ведомства отметил, что «по сопряжению информационности есть большая проблема по начислению налога на имущество», приведя в пример тот факт, что сам получал квитанции с ошибочно начисленным налогом.





«В целом, у нас работа проводится, по сопряжению информационности у нас есть большая проблема по начислению налога на имущество. Даже мне, как министру финансов, приходили уведомления с ошибочными начислениями налога на имущество. И мы эту проблему стараемся решать. Буквально на прошлой неделе мы с министерством юстиции проговаривали и создали специальную рабочую группу, где будем стараться эти вопросы решить. Но те технические проблемы, если можно комитет вам пояснит», - уточнил Б. Султанов.





В свою очередь председатель Комитет госдоходов Минфина Ардак Тенгебаев пояснил, что система единого платежного документа действует только в двух городах.





«На самом деле это у нас развито в двух городах, это Алматы и Астана, фирма - они выдают действительно единый платежный документ, который касается уплаты и комуслуги, в том числе налога на имущество и налога на землю. На самом деле они взаимосвязаны, то есть, если хозяин этого жилья поменялся, то в принципе по нему будет приходить правильный налог. Возможно, связано с тем, что были какие-то технические проблемы при формировании этого платежного документа. Такие факты у нас возникают, их не так уж много, на самом деле, поэтому мы их сразу отрабатываем. Ускоренным темпом. А в целом, система работает очень хорошо», - ответил он на вопрос депутата.





Автор Ксения Давыдова, Астана