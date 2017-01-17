Сделать временную регистрацию онлайн можно будет с 18 января

В Казахстане уже прошли временную регистрацию порядка 250 тысяч человек.

В пилотном режиме временную регистрацию онлайн ( через e-GOV ) могут запустить уже завтра, 18 января. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в кулуарах парламента , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





"Если все будет успешно протестировано, то онлайн-регистрацию мы сможем запустить в пилотном режиме уже завтра", - сказал Абаев.





Накануне глава министерства проинформировал, что в Казахстане прошли временную регистрацию уже порядка 250 тысяч человек.



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