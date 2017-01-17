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Сделать временную регистрацию онлайн можно будет с 18 января

17 января 2017, 13:57

В Казахстане уже прошли временную регистрацию порядка 250 тысяч человек.


В пилотном режиме временную регистрацию онлайн (через e-GOV ) могут запустить уже завтра, 18 января. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в кулуарах парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

"Если все будет успешно протестировано, то онлайн-регистрацию мы сможем запустить в пилотном режиме уже завтра", - сказал Абаев.

Накануне глава министерства проинформировал, что в Казахстане прошли временную регистрацию уже порядка 250 тысяч человек.

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Фото: bnews.kz

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