Сделать временную регистрацию онлайн можно будет с 18 января
17 января 2017, 13:57
В Казахстане уже прошли временную регистрацию порядка 250 тысяч человек.
В пилотном режиме временную регистрацию онлайн (через e-GOV ) могут запустить уже завтра, 18 января. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в кулуарах парламента, передает корреспондент Zakon.kz.
"Если все будет успешно протестировано, то онлайн-регистрацию мы сможем запустить в пилотном режиме уже завтра", - сказал Абаев.
Накануне глава министерства проинформировал, что в Казахстане прошли временную регистрацию уже порядка 250 тысяч человек.
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Фото: bnews.kz
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