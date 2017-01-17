БРК начал финансировать проект строительства транспортно-логистического центра в Шымкенте

ТЛЦ, проектирование которого началось в сентябре 2014 года, соответствует требованиям, предъявляемым к складам класса «А» по международной классификации Knight Frank.

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – БРК, Банк) открыл финансирование строительства транспортно-логистического центра (ТЛЦ) класса «А» в г. Шымкент (ТОО «Continental Logistics Shymkent»). Проект стоимостью 15 млрд 796 млн тенге ориентирован на возрастающие потребности приграничной Южно-Казахстанской области (ЮКО) в инфраструктуре по обработке товарных потоков. Финансирование со стороны БРК предоставлено в рамках второй пятилетки Государственной программы индустриально-инновационного развития, сумма займа составляет 11,8 млрд тенге, срок – до 15 лет.





ТЛЦ, проектирование которого началось в сентябре 2014 года, соответствует требованиям, предъявляемым к складам класса «А» по международной классификации Knight Frank. Предоставленные со стороны БРК кредитные ресурсы позволят завершить проект в первой половине 2017 года.









Общий объем складских помещений, возводимых на земельном участке площадью 35 га, составит 24 783,6 кв. м. (сухой и климатические склады). Помимо складских помещений, ТЛЦ будет включать в себя административный корпус, контейнерный терминал, зоны таможенного контроля (СВХ и ТС) и сопутствующую инфраструктуру.





ТЛЦ будет оказывать полный комплекс логистических услуг ответственного хранения с различным температурным режимом, в том числе по приемке, подбору заказов и отгрузке товаров компаний-клиентов, а также дополнительные услуги, связанные с подачей-уборкой и разгрузкой железнодорожных вагонов и крупнотоннажных контейнеров, таможенным оформлением, сортировкой брака, инвентаризацией и другие услуги.





Потребность ЮКО в услугах по хранению и обработке различных грузов оценивается в 1 млн кв. м. При этом грузооборот в регионе неуклонно растет: в 2011 году показатель составил 111,1 млн тонн, 2012-м - 123,8 млн тонн, 2013-м - 132,9 млн тонн, 2014-м - 145 млн тонн, 2015-м - 154,6 млн тонн.





АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».



