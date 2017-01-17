Памятник в виде iPhone установили создателю казахской клавиатуры для IOS
17 января 2017, 15:46
Зангар Орынбетов погиб в ДТП.
Погибшему в ДТП создателю казахской клавиатуры для IOS Зангару Орынбетову установили памятник в виде iPhone, передает Zakon.kz.
"Многие пользователи увидев необычный надгробный камень пришли в недоумение. Этого парня зовут Зангар Орынбетов. Он оставил нестираемый след после себя. Молодой ученый стал первым, кто придумал клавиатуру на казахском языке для гаджетов, таких как iPhone и iPad. Надеюсь я дал краткое описание его памятнику и думаю, вы поняли все правильно", - написал на своей страничке в Facebook Берік Дауенов.
Фото: Берік Дауенов/Facebook, instagram/meirambek.zhaparov
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