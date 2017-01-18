Фотограф превращает женщин в живые скульптуры

Итальянский фотохудожник Гвидо Арджентини в своих работах стремится показать всю утонченность и изящество женского тела.

Гвидо Арджентини родился во Флоренции. В течение нескольких лет он изучал в университете медицину, однако в возрасте 23 лет решил полностью посвятить себя фотографии. С 1990 года фотохудожник проживает в США. Фотографии Арджентини регулярно печатают в популярных изданиях: Marie Claire, Men’s Health, Playboy, Vogue. На творчество фотографа, по его словам, повлияли скульптуры Константина Бранкузи, выполненные из полированной бронзы. Тела всех моделей покрыты специальной краской, отчего кажется, будто фотограф снимал не живых людей, а безупречные скульптуры из драгоценного металла. Краску Гвидо использовал для того, чтобы подчеркнуть формы тел моделей.







