Обновленный Ford Mustang показали на видео

В Сеть утекло официальное видео, в котором показан обновленный Ford Mustang в движении. Фанатский ресурс mustang6g.com опубликовал этот ролик раньше самого автопроизводителя.





На видео фигурирует топовый Mustang GT. Лицевая часть и корма масл-кара были заметно переработаны, но в целом модель осталась узнаваемой. Учитывая утечку, можно предположить, что Ford раскроет технические характеристики в ближайшее время. Уже известно, что «Мустанг» получит 10-ступенчатый автомат, разработанный совместно с General Motors. Кроме того, 3,7-литровый атмосферник V6, доступный только в США, должен уступить место 3,5-литровому турбомотору EcoBoost. 2,3-литровая турбочетверка EcoBoost и 5,0-литровый V8 останутся в линейке.







Адаптивная подвеска, которая сейчас предлагается исключительно для заряженного Shelby GT350 Mustang, появится и у младших модификаций. Также автомобиль 2018 модельного года обзаведется активным выпуском с четырьмя патрубками и новым спортивным пакетом Performance Package 2. Эти доработки позволят «Мустангу» успешнее конкурировать с Chevrolet Camaro 1LE.



