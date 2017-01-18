Обновленный Ford Mustang показали на видео
18 января 2017, 14:08
Уже известно, что «Мустанг» получит 10-ступенчатый автомат, разработанный совместно с General Motors.
В Сеть утекло официальное видео, в котором показан обновленный Ford Mustang в движении. Фанатский ресурс mustang6g.com опубликовал этот ролик раньше самого автопроизводителя.
На видео фигурирует топовый Mustang GT. Лицевая часть и корма масл-кара были заметно переработаны, но в целом модель осталась узнаваемой. Учитывая утечку, можно предположить, что Ford раскроет технические характеристики в ближайшее время. Уже известно, что «Мустанг» получит 10-ступенчатый автомат, разработанный совместно с General Motors. Кроме того, 3,7-литровый атмосферник V6, доступный только в США, должен уступить место 3,5-литровому турбомотору EcoBoost. 2,3-литровая турбочетверка EcoBoost и 5,0-литровый V8 останутся в линейке.
Адаптивная подвеска, которая сейчас предлагается исключительно для заряженного Shelby GT350 Mustang, появится и у младших модификаций. Также автомобиль 2018 модельного года обзаведется активным выпуском с четырьмя патрубками и новым спортивным пакетом Performance Package 2. Эти доработки позволят «Мустангу» успешнее конкурировать с Chevrolet Camaro 1LE.
Текст: Александр Орехов
Фото: Ford
Via cartimes
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