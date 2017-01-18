Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Обновленный Ford Mustang показали на видео

18 января 2017, 14:08

Уже известно, что «Мустанг» получит 10-ступенчатый автомат, разработанный совместно с General Motors.


В Сеть утекло официальное видео, в котором показан обновленный Ford Mustang в движении. Фанатский ресурс mustang6g.com опубликовал этот ролик раньше самого автопроизводителя.

На видео фигурирует топовый Mustang GT. Лицевая часть и корма масл-кара были заметно переработаны, но в целом модель осталась узнаваемой. Учитывая утечку, можно предположить, что Ford раскроет технические характеристики в ближайшее время. Уже известно, что «Мустанг» получит 10-ступенчатый автомат, разработанный совместно с General Motors. Кроме того, 3,7-литровый атмосферник V6, доступный только в США, должен уступить место 3,5-литровому турбомотору EcoBoost. 2,3-литровая турбочетверка EcoBoost и 5,0-литровый V8 останутся в линейке.


Адаптивная подвеска, которая сейчас предлагается исключительно для заряженного Shelby GT350 Mustang, появится и у младших модификаций. Также автомобиль 2018 модельного года обзаведется активным выпуском с четырьмя патрубками и новым спортивным пакетом Performance Package 2. Эти доработки позволят «Мустангу» успешнее конкурировать с Chevrolet Camaro 1LE.

Текст: Александр Орехов
Фото: Ford

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также