Чемпионка- лесбиянка UFC заявила, что победит Конора Макгрегора
18 января 2017, 14:13
Эпатажная Нуньес высказала мнение о своём гипотетическом поединке против Конора Макгрегора.
Бразильянка Аманда Нуньес, не так давно нокаутировавшая знаменитую американку Ронду Роузи, согласна выйти в "клетку" против ирландского суперчемпиона, пишет Лайф.
Напомним, что 28-летняя Нуньес 30 декабря защитила чемпионский пояс в лёгком дивизионе UFC, отправив в нокаут Роузи, которую многие считали величайшей представительницей женских смешанных единоборств всех времён. При этом бразильянка является первой в истории UFC открытой лесбиянкой, состоя в отношениях с выступающей в лиге американкой Ниной Ансарофф.
Эпатажная Нуньес высказала мнение о своём гипотетическом поединке против Конора Макгрегора, в прошлом году некоторое время владевшего чемпионскими поясами сразу в двух весовых категориях, пока один из этих поясов у ирландца не отобрала сама лига.
— Я стою в рейтинге лучших бойцов мира выше Макгрегора, — заявила Нуньес. — Если бы UFC предоставила мне возможность сразиться с Конором, то я бы победила. Не сомневаюсь ни секунды!
Отметим, что боя с Макгрегором в лёгком дивизионе UFC давно добивается сильнейший российский представитель лиги Хабиб Нурмагомедов. Однако ирландец всячески избегает его вызовов — и даже взял паузу в карьере в связи с беременностью супруги. 4 марта Нурмагомедов проведёт бой за временный пояс с американцем Тони Фергюсоном.
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