Казахстанских комментаторов научат нести ответственность за свои высказывания в Сети

В Министерстве информации и коммуникаций РК состоялось общественное обсуждение проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций». На данный момент чиновники предлагают внести 200 изменений, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





«Впереди у нас предстоит большая работа, - сказал в ходе обсуждений вице-министр информации и коммуникаций РК Алан Ажибаев. - Фактически, мы примерно в середине пути. В настоящее время, говоря о сегодняшнем дне, проводится процедура согласования законопроекта с государственными органами, включая акиматы областей. Далее процедура у нас такова: запланированы юридическая, экономическая, лингвистическая экспертизы, переговоры с субъектами частного предпринимательства. Общественными объединениями».





Мы также будем в дальнейшем продолжать открытую беседу для того, чтобы конечный вариант законопроекта представлял собой настоящий результат общественного консенсуса.

«Надеюсь, что мы все это завершим до конца апреля, и в мае мы постараемся принести его принести в Мажилис. Примерно такой срок», - резюмировал Ажибаев.





Проект закона разработан в рамках Концептуального плана законотворческой работы на 2016-2021 годы и плана законопроектных работ правительства РК на 2017 год.





Целью принятия законопроекта, содержащего 200 поправок является правовая регламентация общественных отношений в области СМИ, телерадиовещания, информатизации и связи, трансформирующих вслед за развитием технологий массовой коммуникации путём уточнения действующих норм и введения новелл.





Сомнительными, журналистам кажутся следующие поправки:

«Статья 2-1. Принципы деятельности средств массовой информации





Основными принципами деятельности средств массовой информации являются:

1) добросовестность, непредвзятость, объективность и справедливость;

2) предоставления обществу разнообразной, достоверной и полной информации, обеспечивая при этом баланс мнений;

3) соблюдение социальной ответственности, обеспечивая сохранение общественных интересов;

4) уважения частной жизни, чести, достоинства, деловой репутации граждан и юридических лиц;

5) взаимодействие с другими средствами массовой информации на основе взаимоуважения, взаимоподдержки и взаимовыручки;

6) стремление к постоянному самосовершенствованию, производству новых видов продукции.»;





Непонятно, как закон может регламентировать эти вещи и доказывать их отсутствие в случае возникновения судебных разбирательств.

11) пункт 1 статьи 641 дополнить частями 7) и 8) следующего содержания:

«7) Оказание услуги пользования общедоступным электронным информационным ресурсом, связанной с размещением пользователем информации без указания действительного имени и фамилии субъекта персональных данных, а также нарушение сроков хранения информации о пользователе общедоступного электронного информационного ресурса собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса;

8) Непринятие собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса мер по обезличиванию имени и фамилии, фото- и видео-изображения субъекта персональных данных в нарушение пользовательского соглашения, а равно размещение пользователем общедоступного электронного информационного ресурса фото и видео изображения без согласия субъекта персональных данных.»;





Что будет приниматься за согласие, кивок головой, или письменное заявление поправка не разъясняет. Впрочем, как и то, что делать с правом журналиста за сокрытие своего источника информации.

«6-1. Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса (интернет-ресурса) услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании пользовательского соглашения, заключаемого в письменной форме, форме электронного документа, с использованием идентификации на портале «электронного правительства» или посредством зарегистрированного на общедоступном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя путем отправления SMS-сообщения (короткого текстового сообщения), содержащего однократный пароль для заключения пользовательского соглашения.





Размещение информации пользователем осуществляется под действительным или условным именем (псевдонимом). Порядок обезличивания персональных данных определяется пользовательским соглашением.





Собственник или владелец электронного информационного ресурса обязан хранить информацию, используемую при заключении пользовательского соглашения весь период его действия, а также в течение трех месяцев после его расторжения…»;

8) подпункт 4) пункта 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:

«4) интеграции (при необходимости) с другими объектами информатизации «электронного правительства;»

Что по сути исключит возможность анонимного комментирования новостей интернет-порталов.





Заместитель председателя комитета Михаил Комиссаров так прокомментировал этот момент:

«Это предложение по внесению изменений в кодекс административных правонарушений, в частности в статью 641, нарушение законодательства об информатизации. В ней будут содержаться требования к интернет-ресурсам. Для того, чтобы пользователь мог оставить комментарий, он должен прошел процедуру аутентификации путем подтверждения через смс-сообщения. Пользователь будет идентифицироваться по номеру телефона. Придет на телефон код, который надо будет ввести на интернет-ресурсе, и потом можно оставить комментарий.

Это было сделано, чтобы... Все мы является свидетелями того, что вокруг определенных статей, которые не всегда однозначно идентифицируется, иногда возникают информационные войны.





Зачастую они приобретают даже нецивилизованных формы, идут признаки разжигания межнациональной, межконфессиональный розни. Там, где содержатся признаки административных или уголовно наказуемых пленниц будут включаться правоохранительные органы. Но, мы полагаем, что введение такого механизма аутентификации на интернет-ресурсах позволит снизит градус негативных обсуждений, и человек, который будет зарегистрировавшись что-то писать, он подумает, прежде чем что-то написать».





Стоит отметить, что в публичном обсуждении приняли участие эксперты, представители общественных объединений, региональных и республиканских СМИ.

Вице-министр Алан Ажибаев обратил внимание, что обсуждение законопроекта с начала его разработки ведется в открытом ключе с привлечением всех заинтересованных сторон.

«Мы также будем в дальнейшем продолжать открытую беседу для того, чтобы конечный вариант законопроекта представлял собой настоящий результат общественного консенсуса. - Надеюсь, что мы все это завершим до конца апреля, и в мае мы постараемся принести его принести в мажилис. Примерно такой срок», - заключил Ажибаев.



