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Автомобиль на полном ходу сбил двух человек на тротуаре в Алматы

18 января 2017, 17:44

Подробности ДТП выясняются.


В Алматы водитель иномарки сбил несколько пешеходов, передает Zakon.kz.

Как сообщается на странице в instagram kris_p_almaty, ДТП произошло по ул.Акан серы, около магазина "Акжол". На записи с камеры наблюдения видно, как автомобиль на полном ходу въезжает на тротуар и сбивает двоих человек, проехав по одному из них. Задев облицовку магазина, машина останавливается через пару метров. Из нее выбежали водитель и пассажирка, и направились к пострадавшим.

Подробности аварии, ее причины, устанавливает полиция.


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