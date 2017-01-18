Автомобиль на полном ходу сбил двух человек на тротуаре в Алматы
18 января 2017, 17:44
Подробности ДТП выясняются.
В Алматы водитель иномарки сбил несколько пешеходов, передает Zakon.kz.
Как сообщается на странице в instagram kris_p_almaty, ДТП произошло по ул.Акан серы, около магазина "Акжол". На записи с камеры наблюдения видно, как автомобиль на полном ходу въезжает на тротуар и сбивает двоих человек, проехав по одному из них. Задев облицовку магазина, машина останавливается через пару метров. Из нее выбежали водитель и пассажирка, и направились к пострадавшим.
Подробности аварии, ее причины, устанавливает полиция.
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