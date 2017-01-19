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Новости за сегодня

О переносе дней отдыха на Наурыз мейрамы и День Столицы

В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса Республики Казахстан и в целях рационального использования рабочего времени Премьер-Министром РК подписано постановление Правительства РК о переносе дней отдыха в текущем году.

Согласно Постановлению, дни отдыха с субботы 18 марта 2017 года переносятся на понедельник 20 марта 2017 года и с субботы 1 июля на пятницу 7 июля 2017 года.

Напомним, что в соответствии с Законом РК от 13 декабря 2001 года № 267-II «О праздниках в Республике Казахстан» праздники Наурыз мейрамы, отмечаемый 21 - 23 марта, и День Столицы, отмечаемый 6 июля, являются государственными праздниками в Республике Казахстан.

Дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Республике Казахстан, признаются праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Праздничные дни в Республике Казахстан являются нерабочими днями. При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.

Таким образом, на Наурыз мейрамы нерабочими днями будут являться 19, 20, 21, 22 и 23 марта, а на День Столицы - 6, 7, 8 и 9 июля при пятидневной рабочей неделе.

В целом же, трудящиеся отдохнут в марте 12 дней: 4, 5, 8, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25 и 26 марта, а в июле - 11 дней: 2, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 июля.


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