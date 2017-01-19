Как Чимкент стал Шымкентом
19 января 2017, 12:11
Издавна, тогда еще, Чимкент считался третьим областным центром Казахской ССР.
Здесь вовсю работала промышленная отрасль, сельское хозяйство развивалось самыми быстрыми темпами. Как говорят историки Чимкент ставили в пример не только другим городам, но и странам.
Шымкент всегда считался одним из самых колоритных и многонациональных городов Казахстана, сегодня он быстрыми темпами превращается в мегаполис. Сейчас в Шымкент с удовольствием едут туристы.
Решили переименовать Чимкент в Шымкент еще в 92 году. Удалось побывать в архиве и увидеть тот самый Указ о переименовании за подписью Серикболсына Абдильдина.
Источник: otyrar.kz
Фото otyrar.kz
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