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Как Чимкент стал Шымкентом

19 января 2017, 12:11

Издавна, тогда еще, Чимкент считался третьим областным центром Казахской ССР.


Здесь вовсю работала промышленная отрасль, сельское хозяйство развивалось самыми быстрыми темпами. Как говорят историки Чимкент ставили в пример не только другим городам, но и странам.

Шымкент всегда считался одним из самых колоритных и многонациональных городов Казахстана, сегодня он быстрыми темпами превращается в мегаполис. Сейчас в Шымкент с удовольствием едут туристы.

Решили переименовать Чимкент в Шымкент еще в 92 году. Удалось побывать в архиве и увидеть тот самый Указ о переименовании за подписью Серикболсына Абдильдина.


Источник: otyrar.kz
Фото otyrar.kz

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