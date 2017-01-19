Вопрос о внешности новых маскотов возник после того, как их повредили.

Маскоты выставки EXPO-2017 отреставрируют с учетом замечаний казахстанцев. Об этом журналистам рассказал директор Департамента маркетинга и продвижения АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Аллен Чайжунусов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, внешность символов международной выставки будет изменена и в ближайшее время общественность сможет увидеть их новый облик.





«Вчера вечером маскоты были демонтированы, сейчас они проходят реставрацию и в ближайшее время будут представлены в новом виде. Данные маскоты были изготовлены за счет спонсорских средств и их реставрация также осуществляется за счет спонсорских средств. Мы учтем те замечания, которые возникли у общественности, чтобы эти маскоты действительно достойно представляли выставку EXPO-2017», - сказал Аллен Чайжунусов.





По его словам, вопрос о внешности новых маскотов возник после того, как их повредили. При презентации их руководству АО НК «Астана ЭКСПО 2017» символы выглядели лучше.





«Негативная реакция пошла после того, как было повреждение, я не хотел бы комментировать, умышленное оно или неумышленное. Вопрос в том, что мы оперативно отреагировали, попросили спонсора учесть те замечания, которые возникли у людей, кому-то не понравилась улыбка или форма глаз, это ведь производство. Мы хотим просто учесть все замечания людей, отреставрировать и потом уже разместить, чтобы они достойно украшали наш город", - добавил глава департамента.





Он также отметил, что маскоты «символизируют очень понятные хорошие вещи: Сауле - солнце, Куат - силу земли, Молдир - чистый воздух и воду». «Это очень хорошо соотносится с нашим логотипом выставки, который состоит из трехлистника, логически все понятно» - заключил Чайжунусов.









Автор Татьяна Ковалева, Астана