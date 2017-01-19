Что нужно знать о маскотах и какими они должны быть

Маскот — обычно всего лишь рисованный или анимированный персонаж, персонализация ресурса.

Сейчас у всех казахстанцев на слуху новое слово - маскот. Особенно после недавней критики внешности наших отечественных маскотов EXPO-2017 Сауле, Куата, Молдир. Как оказалось, маскот понятие не такое уж и новое, а означает оно амулет на удачу, талисман.





Согласно информации из Сети, маскотами первоначально называли человека, животного или объект, приносящий удачу — сейчас это практически любой персонаж, человекоподобный и не очень, представляющий некий коллектив: школу, спортивную команду, сообщество, воинскую единицу или брэнд.













Маскоты зачастую используются как вымышленные представители товаров потребления — например, клоун Рональд Макдональд. Для уличной рекламы маскота, как правило, нанимают человека и обряжают его в костюм.





В прошлом судьба маскотов бывала более суровой. Например, капитаны в английском флоте чуть ли не поголовно держали у себя кошку, собаку или хотя бы птичку в клетке, и оставляли любимца на судне даже во время крушения, после команды «спасайся, кто может!». Ничего личного, просто бизнес: несколько столетий в Англии существовал закон, согласно которому потерпевшее аварию судно, на борту которого не осталось ни одного живого существа, становилось собственностью казны.





В современных реалиях маскот — обычно всего лишь рисованный или анимированный персонаж, персонализация ресурса.





История

Само слово «mascot» произошло от французского mascotte, обозначающее амулет или талисман. Тенденция делать маскотами живых существ началась, предположительно, после успешной премьеры оперы «La Mascotte» 1881 года, в которой речь шла о фермерской девушке, приносящей удачу. Призвание таких талисманов — очаровывать, вызывать у аудитории эмоциональный отклик.





Сегодня существуют коммерческие маскоты, такие как например "Желтый" и "Красный" из M&M’s и спортивные, такие как известный нам с детства Олимпийский Мишка.





Традиционное появление маскота на игровом поле создаёт положительную атмосферу. Как правило, это актёры в больших плюшевых костюмах. Они прогуливаются по полю и трибунам, приободряют спортсменов, развлекают людей, и конечно, играют важную роль в формировании имиджа команды или события. На Западе практически у каждой спортивной команды есть собственный талисман.





На Олимпийских играх официальные маскоты появились в 1972 году с одобрения Международного олимпийского комитета. Каждый новый персонаж должен отражать культурные особенности принимающей страны и нести в себе дух олимпийского движения.





































Также бывают маскоты на веб-ресурсах такие, как маленькая лазурная птичка Twitter и социальные, персонажи, которые представлены в соцрекламе.





Маскота можно считать успешным, если он:

- вызывает ассоциацию со своей организацией (а не мысль «к чему здесь эта штука?»); - передаёт дух и стремления организации (и вообще смотрится уместно в данном контексте); - обладает личностью (своим особенным, предсказуемым поведением); - имеет свои знаки отличия, благодаря которым его ни с кем не спутать (например, лишь несколько нюансов делают робота Android непохожим на R2D2 из «Звёздных войн» — а как не похож!)





Представляем вам маскоты ЭКСПО разных лет:









Вот такие выбрали на ЭКСПО 2017 в Астане:





Сауле олицетворяет энергию солнца, которое греет и освещает нашу планету. Куат символизирует зеленую энергию: мощь земли, силу и величие природы. Молдир является воплощением энергии воды как основного источника жизни. Все маскоты отображают особенности казахской национальной культуры.





А вот такие предлагали и участвовали в конкурсе:





А эти забрали на реставрацию..

чтобы получились как в первоначальном эскизе (см.выше)





Подготовлено по материалам из открытых источников

Фото: www.voxpopuli.kz, kazday.kz, astana.zagranitsa.com, www.today.kz, nur.kz и др.











