Скончался известный скульптор Бахытжан Абишев , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ » со ссылкой на пресс-службу городского акимата.





«18 января 2017 года после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный деятель Республики Казахстан, известный скульптор Абишев Бахытжан Алимбаевич», - сообщили в акимате.













Бахытжан Абишев родился 17 июля 1947 года в городе Актюбинске. Окончил среднюю школу и художественное училище в городе Алма-Ате. Высшее образование получил в городе Москве, окончив МГХИ имени Сурикова. Завершив обучение в МГХИ имени Сурикова, вернулся в город Алматы, где жил и работал до конца своей жизни над реализацией творческих замыслов. Работы Бахытжана Абишева внесли весомую лепту в воссоздание образов национальных героев и глубоких человеческих характеров в пластике Казахстана.





Работы скульптора навсегда останутся памятниками истории Казахстана. В городе Астане установлены памятники Ататюрку, Алие Молдагуловой и Жаяу Мусе, в городе Алматы - Т.Бокину, Ж.Жабаеву, К.Азербаеву и Ә.Шарипову, в городе Актюбинске - А.Молдагуловой, Кирееву, А.Жубанову, в городе Москве - А.Молдагуловой и т.д.





За заслуги перед страной он был награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», имел почетное звание «Қазақстаның еңбек сіңірген қайраткері», лауреат Международной премии имени Жамбула Жабаева, профессор Национальной академии искусств имени Жургенева, член Союза художников Республики Казахстан, Академик академии художеств Республики Казахстан. Бахытжан Алимбаевич Абишев будет похоронен в Алматы на кладбище Кенсай -2.