Арбитр КХЛ Рафаэль Кадыров скончался в возрасте 47 лет

В ноябре 2016 года у него была диагностирована опухоль головного мозга

Известный арбитр, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Рафаэль Кадыров скончался на 48-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.





В ноябре 2016 года у арбитра было диагностировано тяжелое заболевание - астроцитома третьей степени (опухоль головного мозга). КХЛ оказала ему материальную поддержку.

"Да, действительно, Кадыров скончался. Подробности станут известны позднее", - сказали в пресс-службе.





Кадыров неизменно работал на матчах КХЛ с момента ее создания. 8 сентября прошлого года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра. На международном уровне он обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира. Кадыров обслуживал Матч звезд КХЛ 2016 года. В сезоне-2009/10 он вошел в число лучших арбитров лиги.



