Арбитр КХЛ Рафаэль Кадыров скончался в возрасте 47 лет
20 января 2017, 13:08
В ноябре 2016 года у него была диагностирована опухоль головного мозга
Известный арбитр, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Рафаэль Кадыров скончался на 48-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.
В ноябре 2016 года у арбитра было диагностировано тяжелое заболевание - астроцитома третьей степени (опухоль головного мозга). КХЛ оказала ему материальную поддержку.
"Да, действительно, Кадыров скончался. Подробности станут известны позднее", - сказали в пресс-службе.
Кадыров неизменно работал на матчах КХЛ с момента ее создания. 8 сентября прошлого года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра. На международном уровне он обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира. Кадыров обслуживал Матч звезд КХЛ 2016 года. В сезоне-2009/10 он вошел в число лучших арбитров лиги.
Фото © ИТАР-ТАСС/Андрей Серебряков
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com