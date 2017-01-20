10 самых странных вещей, которые фанаты бросали на поле

В начале осени болельщики дрезденского «Динамо» в матче кубка Германии против «Лейпцига» радикальным способом выразили общее мнение о команде, которую финансирует Red Bull. Они пронесли на стадион отрубленную бычью голову и бросили на поле. Дисциплинарное расследование длилось целых полгода, в итоге сегодня утром «Динамо» обязали заплатить штраф в 40 тыс. евро. Изначально штраф составлял 60 тыс., но дрезденцы подали апелляцию, и она была частично удовлетворена.





Бычья голова – далеко не самый странный предмет, который оказывался на футбольном газоне. Особенно после того, как копчёная свиная голова, которой болельщики «Барселоны» встретили Луиша Фигу на «Камп Ноу», уже стала классикой. Бывало и хуже.





Муляж гранаты





В 1964 году во время матча между «Брентфордом» и «Миллуолом» болельщики гостей бросил в штрафную площадь соперников гранату. Вратарь «Брентфорда» Чик Броуди быстро отбросил её за пределы поля. Вмешалась служба безопасности, полицейские окружили гранату и после беглого осмотра выяснили, что это муляж. Против хулиганов было выдвинуто обвинение, но привлечь их к ответственности не удалось: тогда в Англии фанаты могли делать практически всё, что хотели.





Настоящая граната





За 50 лет мир немного изменился. 20 сентября 2012 года иранский «Сепахан» принимал в матче азиатской Лиги чемпионов саудовский «Аль-Ахли». Отношения между двумя странами были довольно напряжённые, и болельщики вели себя агрессивно. С трибун сыпались не только кричалки, но и монеты, бутылки и другие предметы. Футболисты обеих команд помогали арбитру выбрасывать их за пределы поля. Один предмет, похожий на гранату, подобрал полузащитник хозяев Адель Колахай и небрежно выбросил его за рекламный щит. Раздался взрыв. Граната была настоящей, она разорвалась в трёх метрах от игрока. Чудом никто не пострадал. Это кажется безумием, но когда огонь потушили, матч был продолжен.





Стальной брус





Матч «Аякса» с «Аустрией» в 1989 году в Кубке УЕФА был по меркам турнира довольно статусным. На поле играли звёзды: братья де Бур, Арон Винтер, Деннис Бергкамп. Кстати, тренеру Лео Бенхаккеру помогал молодой Луи ван Гал. Но организация подвела. Болельщик беспрепятственно пронёс на стадион стальной брус и кинул его на поле. Сразу после инцидента его арестовали, а «Аякс» был дисквалифицирован в еврокубках на следующий сезон. В то время в Голландии справиться с фанатами было просто невозможно: через месяц в матче чемпионата между «Аяксом» и «Фейенордом» на гостевую трибуну протащили самодельные бомбы и забросали ими соседний сектор.





Секс-игрушки





Так развлекаются болельщики в Аргентине. В смысле, кидают фаллоимитаторы на поле во время матчей. В 2004 году фанаты «Бока Хуниорс» выбрали целью вратаря «Индепендьенте» Карлоса Наварро, который раньше играл за «Боку». В него полетели десятки одинаковых товаров из секс-шопа, причём в этом участвовали не только фанаты, но и сотрудники клуба. Матч не останавливали, фаллоимитаторы усеивали штрафную площадку «Индепендьенте». Когда гости забили гол, Наварро повернулся к разъярённым трибунам и отпраздновал гол перед ними.





Зонт





Испания, 2011 год, матч «Гранада» — «Мальорка». Болельщик бросил с трибуны на поле зонт. Он целился в бокового судью – и попал. Арбитр получил рассечение скулы, матч после совещания был отложен. Игроки и тренер хозяев осудили хулигана. Ему был запрещён вход на стадион.





Собака





Испанский болельщик из Альмерии во время матча товарищеского (!) турнира был взбешён решением арбитра назначить штрафной в сторону ворот его любимой команды. Он дождался, когда виновник подошёл к кромке поля, и бросил в него собаку. Болельщик был на втором ярусе, собака пролетела несколько метров. К счастью, никто не пострадал.





В Аргентине несколько лет назад произошёл противоположный случай. На поле выбежала собака, и футболист решил выбросить её подальше. Поскольку поле отгорожено от трибун проволочным забором (стандартная практика для Аргентины), он попытался перебросить собаку через забор. Не получилось: животное не набрало достаточную высота, врезалось в проволочную сетку и отпружинило обратно на поле. Игрок был удалён.





Сырая рыба





Фанаты ПАОК перед стартом полуфинального матча Кубка Греции забросали гостевую скамейку запасных анчоусами. Игроки и тренеры «Олимпиакоса» не захотели сидеть в сырой рыбе, поэтому начало матча пришлось отложить, пока пространство не очистили. Зачинщик был арестован, клуб обошёлся без серьёзных санкций.





Мопед





Классическая история из Италии. Болельщики «Интера» украли мопед у поклонника «Аталанты», затащили его на верхний ярус и попытались бросить на поле. Не добросили: мопед упал на балкон нижнего яруса. Хулиганов задержали, вход на футбол был запрещён им навсегда, а клуб получил дисквалификацию стадиона на два матча.





Резиновые свинки





Болельщики «Чарльтона» и «Ковентри» враждуют не друг с другом, а с руководством собственных клубов. «Чарльтон» оказался в Лиге 1, сменив семь тренеров за сезон, а «Ковентри» сейчас не имеет собственного стадиона из-за странной политики президента. Болельщики объединились и совместными усилиями забросали поле сотнями резиновых свинок сразу же после стартового свистка. Начало матча было задержано. Болельщики распевали чанты с призывом к владельцам клуба покинуть его. Пока не сработало.



