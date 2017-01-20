Назван полный состав сборной Казахстана на Универсиаду-2017
20 января 2017, 19:39
28-я Всемирная зимняя Универсиада в Алматы пройдет в период с 29 января по 8 февраля 2017 года.
На Универсиаде будут разыграны 86 комплектов медалей, в 12 видах спорта. Это биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, шорт-трек.
На Универсиаде нашу страну представят 250 человек, из них 171 спортсмен, 65 тренеров и 14 человек в штабе, сообщает пресс-служба Министра культуры и спорта РК.
Соревнования пройдут на 8 спортивных объектах. (ГК«Шымбулак»; ВСК «Медеу»; МКЛТ «Сункар»; Дворец спорта и культуры им. Б. Шолака; ЛБК «Алатау»; СРК «Табаган»; «Алматы Арена» и «Халық Арена»)
1. Закирьянов К.К. – глава делегации (Президент Федерации студенческого спорта РК)
2. Жарасбаев С.М. – начальник штаба (зам. Председателя Комитета по спорту)
3. Кошаев М.Н. – зам. главы делегации (Директор Национального научно-практического центра физической культуры)
4. Сембеков М.А. – зам.начальник штаба (Директор ЦОПа)
5. Рамазанов Б.Н. – член штаба (зам. директор ННПЦФК)
6. Акедилов Ж.Т. – член штаба (Генеральный Секретарь ФСС РК)
7. Кулахметова Г.А. – член штаба (координатор по международным делам ФСС РК)
8. Аяшев С.Ы. – член штаба (зам. директор ННПЦФК)
9. Махамбетов М.Ж. – член штаба (руководитель управления по зимним видам спорта Комитета по спорту)
10. Крючков А. - член штаба
11. Кекубаев А. - член штаба
12. Садыкова А.Т. - член штаба
13. Талкыбаев Б.И. - член штаба
14. Байтлеу Б. - член штаба
БИАТЛОН
Спортсмены:
1. Бельченко Елизавета
2. Браун Максим
3. Хамитгатин Тимур
4. Кистанова Анна
5. Усанова Дарья
6. Кондратьева Анастасия
7. Куц Тимур
8. Пантов Антон
9. Подкорытов Василий
10. Райкова Алина
11. Сасина Александра
12. Сирик Сергей
13. Слепенко Алина
14. Вишневская Галина
15. Витенко Владислав
16. Еремин Роман
Тренеры:
1. Белопухау Андрей
2. Червяков Александр
3. Дудченко Михаил
4. Дудченко Татьяна
5. Мирсалимов Рафаэль
6. Наумик Сергей
7. Пантов Дмитрий
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Спортсмены:
1. Данов Сергей
2. Григорова Мария
3. Карпова Екатерина
4. Хубер Мартин
5. Костров Александр
6. Сысоев Алексей
7. Кучин Захар
Тренеры:
1. Богусбаев Даулеткарим
2. Костров Сергей
3. Квач Дмитрий
ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ
Спортсмены:
1. Алдабергенова Малика
2. Ашимова Пернеш
3. Бушуева Ксения
4. Буторина Юлия
5. Щеколова Арина
6. Дмитриева Дарья
7. Феклистова Александра
8. Фельзник Карина
9. Филимонова Надежда
10. Глазкова Татьяна
11. Картанбаева Булбул
12. Хамимулдинова Ажар
13. Китайбекова Фатима
14. Лихаус Татьяна
15. Молдабай Дарья
16. Мынжасарова Ляззат
17. Нургалиева Галия
18. Олжабаева Аида
19. Орлова Анастасия
20. Рамазанова Эльвира
21. Рыспек Меруерт
22. Шегебаева Арай
23. Турсынова Мадина
Тренеры:
1. Мальцев А.И.
2. Соловьев С.И.
3. Скобелкина Н.В.
4. Назарова М.Н.
5. Голятдинов Ф.Ф.
6. Петриченко С.А.
КЕРЛИНГ
Спортсмены:
1. Ахмад Ренас
2. Алиярова Ситора
3. Баканова Камила
4. Гарагул Дмитрий
5. Иргебай Тамерлан
6. Кахарова Зарина
7. Ким Дэниель Алекс
8. Сургай Анастасия
9. Юничева Рамина
10. Жузбай Аблайхан
Тренеры:
1. Казимирчик Иван
2. Ким Виктор
3. Кудайбергенов Муздыбай
4. Тен Ольга
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Спортсмены:
1. Айдова Екатерина
2. Андреев Федор
3. Аржаников Иван
4. Эсамамбо Дарсиль
5. Халикова Эльвира
6. Кленко Александр
7. Климчук Татьяна
8. Креч Роман
9. Крикунов Артем
10. Мальцева Светлана
11. Мезенцев Федор
12. Морозов Дмитрий
13. Палкин Станислав
14. Сергиенко Артур
15. Сидельник Надежда
16. Сизова Мария
17. Стапстова Алена
18. Бегимбетов Руслан
19. Марканова Малика
20. Ташмухамбетова Аида
Тренеры:
1. Лазненко Владимир
2. Прокашева Людмила
3. Сарсекенова Кенжеш
4. Саютин Вадим
5. Сухоруков Вячеслав
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
Спортсмены:
1. Айбек Али
2. Бочкарев Вячеслав
3. Гаирбеков Расул
4. Орусаев Эльдар
5. Ракпаров Чингиз
Тренеры:
1. Колмаков Александр
2. Мираев Дильшат
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Спортсмены:
1. Борцов Константин
2. Быкова Ирина
3. Эбель Валентина
4. Климин Олжас
5. Люфт Иван
6. Малышев Александр
7. Малышев Сергей
8. Мандрика Ольга
9. Матросова Марина
10. Мухин Ринат
11. Пухкало Виталий
12. Рахымбаев Даулет
13. Шевченко Анна
14. Шурыга Ангелина
15. Стоян Анна
16. Тарасова Анжелика
Тренеры:
1. Батяйкин Александр
2. Лесников Валерий
3. Борцов Владимир
4. Спиридониди Иван
5. Дробязко Иван
6. Мухин Александр
7. Тишков Сергей
8. Зайцев Андрей
ХОККЕЙ МУЖСКОЙ
Спортсмены:
1. Аколзин Павел
2. Асетов Алихан
3. Бурделев Артем
4. Дульнев Георгий
5. Гребенщиков Владимир
6. Ибрайбеков Мадияр
7. Ивашин Виктор
8. Казначеев Александр
9. Кудрявцев Сергей
10. Курачев Андрей
11. Михайлис Никита
12. Никулин Владислав
13. Нурек Александр
14. Петров Антон
15. Писарев Александр
16. Полуэктов Павел
17. Рахманов Михаил
18. Сагадеев Антон
19. Савенков Константин
20. Савицкий Кирил
21. Севидов Валерий
22. Степаненко Иван
23. Евдокимов Ярослав
Тренеры:
1. Старыгин Сергей
2. Верещагин Георгий
3. Михайлис Юрий
4. Ишмаков Олег
5. Занкавец Владзислав
6. Неверко Константин
7. Иманбаев Серик
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
Спортсмены:
1. Адилов Акрам
2. Ахметвалиева Даяна
3. Анчугин Станислав
4. Муминов Сабыржан
5. Такченко Сергей
6. Ногин Роман
Тренеры:
1. Дебелак Жаниз
2. Васильев Павел
3. Курганский Владимир
4. Мухамедгалиев Николай
СНОУБОРД
Спортсмены:
1. Алексеев Александр
2. Бейсенов Асылбек
3. Деонисьев Степан
4. Ионов Максим
5. Кармозин Глеб
6. Кумакбаев Жомарт
7. Панин Олег
8. Садыков Ролан
9. Слободкина Дарья
10. Тупик Ксения
11. Егоренко Дмитрий
12. Юдаев Максим
Тренеры:
1. Димаков Леонид
2. Гуцель Николай
3. Чульфас Иоаннис
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Спортсмены:
1. Адыханова Жансая
2. Мамбекова Аиза
3. Панихин Артур
4. Рахымгалиев Абзал
5. Шевелева Вероника
6. Тен Денис
Тренеры:
1. Бионкони Франка Анна
2. Лебедев Сергей
3. Морозов Николай
4. Шалаев Евгений
5. Узурова Куралай
ФРИСТАЙЛ МОГУЛ
Спортсмены:
1. Галышева Юлия
2. Геберт Александр
3. Горлачев Константин
4. Колмаков Павел
5. Рейхерд Дмитрий
Тренеры:
1. Круглыхина Елена
2. Лемешко Виктор
ФРИСТАЙЛ СКИ-КРОСС
Спортсмены:
1. Алдабергенов Мади
2. Кайрат Олжас
3. Бабакин Данил
4. Мулаев Алон
5. Сапиянова Айжан
Тренеры:
1. Банников Валерий
2. Сапиянов Еркен
ФРИСТАЙЛ АКРОБАТИКА
Спортсмены:
1. Алдабергенова Жанбота
2. Арапбаева Жибек
3. Инкарбек Баглан
4. Мухамеджанов Дархан
5. Калмурзаева Акмаржан
6. Заманбеков Акжол
Тренеры:
1. Аблятифов Мурат
2. Кравчук Станислав
3. Цорберг Дмиртий
ШОРТ ТРЕК
Спортсмены:
1. Ажгалиев Абзал
2. Бекжанов Айдар
3. Ким Ионг А
4. Крестова Анастасия
5. Нагай Анита
6. Никиша Денис
7. Письман Роман
8. Тихонова Ольга
9. Жанбусинова Мадина
10. Кажгалиев Нуртилек
11. Жумагазиев Нурберген
Тренеры:
1. Даумов Аслан
2. Карсыбеков Мадыгали
3. Стойтчев Стойчо
4. Юн Сеунг Нам
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