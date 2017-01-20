Назван полный состав сборной Казахстана на Универсиаду-2017

28-я Всемирная зимняя Универсиада в Алматы пройдет в период с 29 января по 8 февраля 2017 года.

На Универсиаде будут разыграны 86 комплектов медалей, в 12 видах спорта. Это биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, шорт-трек.





На Универсиаде нашу страну представят 250 человек, из них 171 спортсмен, 65 тренеров и 14 человек в штабе, сообщает пресс-служба Министра культуры и спорта РК.

Соревнования пройдут на 8 спортивных объектах. (ГК«Шымбулак»; ВСК «Медеу»; МКЛТ «Сункар»; Дворец спорта и культуры им. Б. Шолака; ЛБК «Алатау»; СРК «Табаган»; «Алматы Арена» и «Халық Арена»)