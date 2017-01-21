Самая гибкая женщина в мире
Юлия Гюнтель способна вместиться в 50-сантиметровую коробку.
В прошлом году бывшая гимнастка и самая гибкая женщина в мире Юлия Гюнтель, более известная под псевдонимом Злата, развелась с мужем и решила погрузиться в работу над творческими проектами, чтобы залечить своё разбитое сердце.
Злата снялась для серии фотографий, которая подчеркнула не только её невероятную гибкость, но и очарование, и была взята за основу для календаря.
Позы, которые способна принимать Злата, противоречат всем законам физики и биологии. Злата занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как единственный человек в мире, способный втиснуться в 50-сантиметровую коробку.
Источник: Фототелеграф
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