Что делать и куда обращаться, если пропал ребёнок - советы





Мысль о том, что ребенок может быть похищен или просто убежать из дома и потеряться приводит любого родителя в панику. Но это реальность, и с ней надо бороться.





Лишь на секунду представьте, что Ваш ребенок пропал. Ваша реакция – стресс, истерика, ужас, Вы не знаете что делать, куда бежать, кого звать на помощь. Все попытки найти ребенка самостоятельно оказались напрасны, и вот уже кажется, что ничто Вам не поможет. Главное, что Вы должны сделать - это ни в коем случае не терять надежду и не поддаваться панике. Ваша первостепенная задача – найти ребенка. Для этого нужно сначала проанализировать ситуацию.





Давайте рассмотрим несколько случаев.





Первый случай - это побег ребенка из дома. В первую очередь необходимо выяснить причину побега. Чаще всего выясняется, что ребенок сбежал из-за невнимания к нему близких. Кроме того, одна из распространенных причин побега детей из благополучных семей – чрезмерные нагрузки. Ещё два популярных мотива - это скука и суровые нравы семьи. Следует внимательно пересмотреть ваши взаимоотношения с ребенком и с другими членами семьи. Насколько чувствуется душевное тепло в вашем доме, тянет ли членов семьи домой после работы или учебы. Если нет, то пора принять меры! Нужно помнить, что ваш ребенок – самостоятельная личность, которая имеет право на свое мнение, на свободу действий и несет определенную ответственность за свои проступки. Доверяйте своему ребенку, и тогда у него не будет повода покидать родительский дом.





Теперь поговорим о той ситуации, когда ребенок потерялся. К сожалению, такие случаи настолько часто встречаются, что их просто невозможно обойти стороной. Необходимо срочно собрать всю возможную информацию о последнем месте нахождения ребенка. Связаться с родными, друзьями, со всеми, кто может, чем-то помочь. На само деле, лучше всего начинать поиски сразу же, как только Ваш ребенок задержался более часа и начать с того, что обзвонить всех знакомых и родных, к кому мог пойти ребенок. Но звонить надо не с домашнего телефона, т. к. на него мог бы позвонить сам ребенок или поступило бы сообщение о несчастном случае. Звоните от соседей, в этой ситуации Вам никто не откажет, но оставьте кого-нибудь из членов семьи дома у телефона. И если Ваш ребенок до сих пор не вернулся, и по всем телефонам Вам ответили отрицательно, оставьте одного человека дежурить на телефоне и идите в милицию с заявлением об исчезновении ребенка и просьбой начать поиски немедленно. Если вы все же потеряли своего ребенка, а потом нашли, то не ругайте его. Поверьте, он напуган не меньше вас. Сначала вдвоем успокойтесь, а затем в спокойной беседе выясните, что послужило причиной такой ситуации, где вы и малыш допустили ошибку, и как избежать ее в будущем.





И третий и, пожалуй, самый страшный случай – похищение ребенка. Прежде всего, вам следует обратиться в органы правопорядка. И не важно, кто совершил похищение: бывший муж с целью оставить у себя сына или дочь, либо неизвестные преступники, преследовавшие цель получить выкуп. Поверьте: в милиции работают опытные люди, они уже сталкивались с такими ситуациями, а потому могут принять здравое и объективное решение о том, что делать дальше. Но прекращать самостоятельные действия по поиску своего ребёнка и возвращению его домой не стоит. Ведите, если это возможно, переговоры с бывшим мужем (женой), с похитителями. Соблюдайте спокойствие, не поддавайтесь панике. Помните, любое неверное действие с вашей стороны может причинить вред вашему ребенку.

Обращаем Ваше внимание на то, что помимо правоохранительных органов, куда родители направляются в первую очередь, к поискам можно привлечь волонтеров - это люди, которым не безразлична судьба потерявшихся детей, и готовых по мере сил оказывать помощь в поисковых мероприятиях на добровольной основе, многие из них способны осуществлять мощную информационную поддержку с помощью сети Интернет и путем распространения ориентировок на потерявшегося ребенка.





Если Ваш ребенок исчез - не отчаивайтесь и помните, что Вы не одни и что вокруг есть люди, которые не проходят мимо чужой беды и всегда готовы сделать все, что в их силах, чтобы как можно быстрее вернуть малыша домой.