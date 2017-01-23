Что делать и куда обращаться, если пропал ребёнок - советы
23 января 2017, 11:13
Если Ваш ребенок исчез - не отчаивайтесь и помните, что Вы не одни и что вокруг есть люди, которые не проходят мимо чужой беды и всегда готовы сделать все, что в их силах, чтобы как можно быстрее вернуть малыша домой.
С начала нового года в Казахстане снова начали пропадать люди и дети. Полиция и волонтеры стараются оперативно отрабатывать все сценарии, но к сожалению часто находят только тела пропавших. Так, буквально накануне нашли тело пропавшего в Алматы 11-летнего Оркена Азаматулы в подвальном помещении одной из дач Наурызбайского района. Как рассказали в полиции, по подозрению в организации похищения и убийства мальчика задержана его мачеха – гражданка А., 1980 г.р. По предварительным данным, мальчик был задушен, ему также были нанесены множественные ножевые ранения. С целью сокрытия следов особо тяжкого преступления подозреваемые закопали его тело в подвале этого арендованного дома.
Мысль о том, что ребенок может быть похищен или просто убежать из дома и потеряться приводит любого родителя в панику. Но это реальность, и с ней надо бороться.
Лишь на секунду представьте, что Ваш ребенок пропал. Ваша реакция – стресс, истерика, ужас, Вы не знаете что делать, куда бежать, кого звать на помощь. Все попытки найти ребенка самостоятельно оказались напрасны, и вот уже кажется, что ничто Вам не поможет. Главное, что Вы должны сделать - это ни в коем случае не терять надежду и не поддаваться панике. Ваша первостепенная задача – найти ребенка. Для этого нужно сначала проанализировать ситуацию.
Давайте рассмотрим несколько случаев.
Первый случай - это побег ребенка из дома. В первую очередь необходимо выяснить причину побега. Чаще всего выясняется, что ребенок сбежал из-за невнимания к нему близких. Кроме того, одна из распространенных причин побега детей из благополучных семей – чрезмерные нагрузки. Ещё два популярных мотива - это скука и суровые нравы семьи. Следует внимательно пересмотреть ваши взаимоотношения с ребенком и с другими членами семьи. Насколько чувствуется душевное тепло в вашем доме, тянет ли членов семьи домой после работы или учебы. Если нет, то пора принять меры! Нужно помнить, что ваш ребенок – самостоятельная личность, которая имеет право на свое мнение, на свободу действий и несет определенную ответственность за свои проступки. Доверяйте своему ребенку, и тогда у него не будет повода покидать родительский дом.
Теперь поговорим о той ситуации, когда ребенок потерялся. К сожалению, такие случаи настолько часто встречаются, что их просто невозможно обойти стороной. Необходимо срочно собрать всю возможную информацию о последнем месте нахождения ребенка. Связаться с родными, друзьями, со всеми, кто может, чем-то помочь. На само деле, лучше всего начинать поиски сразу же, как только Ваш ребенок задержался более часа и начать с того, что обзвонить всех знакомых и родных, к кому мог пойти ребенок. Но звонить надо не с домашнего телефона, т. к. на него мог бы позвонить сам ребенок или поступило бы сообщение о несчастном случае. Звоните от соседей, в этой ситуации Вам никто не откажет, но оставьте кого-нибудь из членов семьи дома у телефона. И если Ваш ребенок до сих пор не вернулся, и по всем телефонам Вам ответили отрицательно, оставьте одного человека дежурить на телефоне и идите в милицию с заявлением об исчезновении ребенка и просьбой начать поиски немедленно. Если вы все же потеряли своего ребенка, а потом нашли, то не ругайте его. Поверьте, он напуган не меньше вас. Сначала вдвоем успокойтесь, а затем в спокойной беседе выясните, что послужило причиной такой ситуации, где вы и малыш допустили ошибку, и как избежать ее в будущем.
И третий и, пожалуй, самый страшный случай – похищение ребенка. Прежде всего, вам следует обратиться в органы правопорядка. И не важно, кто совершил похищение: бывший муж с целью оставить у себя сына или дочь, либо неизвестные преступники, преследовавшие цель получить выкуп. Поверьте: в милиции работают опытные люди, они уже сталкивались с такими ситуациями, а потому могут принять здравое и объективное решение о том, что делать дальше. Но прекращать самостоятельные действия по поиску своего ребёнка и возвращению его домой не стоит. Ведите, если это возможно, переговоры с бывшим мужем (женой), с похитителями. Соблюдайте спокойствие, не поддавайтесь панике. Помните, любое неверное действие с вашей стороны может причинить вред вашему ребенку.
Обращаем Ваше внимание на то, что помимо правоохранительных органов, куда родители направляются в первую очередь, к поискам можно привлечь волонтеров - это люди, которым не безразлична судьба потерявшихся детей, и готовых по мере сил оказывать помощь в поисковых мероприятиях на добровольной основе, многие из них способны осуществлять мощную информационную поддержку с помощью сети Интернет и путем распространения ориентировок на потерявшегося ребенка.
Если Ваш ребенок исчез - не отчаивайтесь и помните, что Вы не одни и что вокруг есть люди, которые не проходят мимо чужой беды и всегда готовы сделать все, что в их силах, чтобы как можно быстрее вернуть малыша домой.
Итак подведем итоги, что же делать, если пропал ребенок?
Ваши действия в течении первого часа:
1. Посмотрите на часы и запишите время, когда Вы поняли, что ребёнок пропал. В доме - проверьте все шкафы, корзины с бельём, в- и под кроватями, внутри крупной бытовой техники и любых транспортных средств, на чердаке. Опросите ближайших соседей и друзей ребёнка, возможно, он в гостях.
2. Если, в течение часа установить местонахождение ребёнка не удалось, готовьтесь подать заявление в полицию. Если у Вас есть индивидуальная карта ребёнка - найдите, дополните её актуальной на день пропажи инфромацией, найдите образцы ДНК. Если нет - cоставьте подробное описание одежды, обуви и личных вещей ребенка в момент исчезновения. Включите в описание особые приметы и характерные манеры. Найдите последнюю фотографию ребенка (макс. 6 месяцев давности)
3. Hезамедлительно подавайте заявление в ближайшее к Вам отделение полиции. Знайте, если у Вас его не принимают, это нарушение закона - заявление обязaны принять сразу и от любого гражданина, не обязательно от родственников. В случае отказа, обращайтесь в прокуратуру или вышестоящему начальству. Пригрозите, в конце концов, этим дежурному полицейскому. Обязательно требуйте регистрации заявления; узнайте его регистрационный номер и ФИО принявшего сотрудника.
Дальнейшие действия:
4. Если у ребенка есть мобильный телефон, номер которого оформлен на Вас, запросите у сотового оператора распечатку последних звонков.
5. Oбзвоните всех, кто может знать о местонахождении ребенка. Будьте особенно внимательны к тем, кто видел его незадолго до исчезновения. Спрашивайте малейшие детали - что говорил ребенок, в каком был настроении. Записывайте все.
6. Позвоните волонтёрам и оставьте заявку. Привлеките к поискам как можно больше людей - родственников, друзей и знакомых. Используйте СМИ и Интернет для распространения информации (по согласованию со следователем).
Если ребенок пропал в лесопарковой зоне - не медлите, сразу же обращайтесь в полицию и местное отделение МЧС. До приезда спасателей, проведите первичный осмотр просек и линейных ориентиров (река, забор, линии эл.передач) в районе пропажи.
Если поблизости есть водоем, необходимо, чтобы его обследовали водолазы.
Если обнаружится свидетель, который расскажет, что видел ребенка, то обязательно возьмите его подробный домашний адрес и телефон.
Вспомните, не было ли в последние дни странных звонков, не замечали ли вы, что ребенок не хотел подходить к телефону.
Если ребенок пропал на транспорте - не вышел с вами на нужной остановке или вы разминулись - сообщите о нём дежурному вокзала, станции метро, автостанции, сотруднику линейного УВД на транспорте или 102. Поезжайте на следующую остановку, возможно он там вышел. Если ребёнка там не оказалось, звоните в полицию.
Если ребенок пропал в поезде, метро, кричите как можно громче, чтобы ребенок вас услышал. Не стесняйтесь и не размышляйте, что о вас подумают другие – в критической ситуации это не имеет никакого значения. Важнее всего – быстро найти ребенка.
Если ребенок пропал в общественных местах - на вокзалах, стадионах, в торговых центрах и метро немедленно обратитесь к менеджерам, в службу информации или охраны и в отделение полиции. Попросите объявить по громкой связи о случившемся. Требуйте проверять всех детей подходящего возраста на выходах. Оставайтесь на месте, ждите полицию.
Не будет лишним:
- часто фотографировать ребёнка и, заодно, подошву обуви, предназначенной для походов и прогулок в лес/парк
- вложить в одежду ребёнка визитку с контактами взрослых
- одевать ребёнка в яркую верхнюю одежду, так его легче будет найти в толпе
- напоминать что он не должен, ни при каких обстоятельствах, уходить с кем бы то ни было не сказав об этом взрослому
-подключить сервисы мониторинга местонахождения ребёнка на мобильных телефонах
Ну, и еще раз общие рекомендации: что нужно указать, оформляя заявлении в полиции о пропавшем человеке:
Приметы: рост, телосложение, черты лица, цвет волос и глаз, стрижка, особенности походки, речи, жестикуляции.
Особые приметы: расположение шрамов, родимых пятен и родинок, рисунок и расположение татуировок, наличие физических недостатков или увечий, травм и заболеваний (они могут вызвать потерю памяти).
Медицинские данные: наличие вставных и съемных зубных протезов (или наоборот, недостаток зубов), протезов конечностей, слухового аппарата, штифтов и скоб внутри тела, кардиостимулятора. Также совсем не лишним будет указать, к какой поликлинике был прикреплен и у какого зубного врача лечился пропавший человек.
Приметы одежды, в которой вы видели пропавшего в последний раз, а также вещи, которые находились при нем (зонт, очки, драгоценности, телефон, документы).
Если пропавший постоянно носил ювелирные изделия, желательно предоставить фотографию украшения.
После того как заявление будет принято, получите уведомление о том, что заявления о пропаже человека зарегистрировано в книге регистрации учета сообщений о преступлениях. После приема и оформления заявления информация о пропавшем в обязательном порядке проверяется по учетам органов внутренних дел и медицинским учреждениям. По последнему месту пребывания пропавшего человека будет направлена дежурная следственно-оперативная группа. Если вы уверены в том, что в отношении пропавшего без вести были совершены преступные действия, обращайтесь в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Еще раз напомним контакты «Бюро регистрации несчастных случаев» по круглосуточным телефонам. В Алматы это: +7(727) 261-07-97, 272-87-91
(ул.Масанчи, 55 а,). Туда круглосуточно поступает информация из больниц, скорой помощи, медицинских вытрезвителей и моргов, а также информация о неопознанных трупах и лицах, задержанных органами РОВД.
Подготовлено по материалам: izaalert.org, www.engels-city.ru, www.aif.ru, www.spbdeti.org и др.
Фото: 75.mchs.gov.ru
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