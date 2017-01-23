Универсиада-2017: Как выглядит атлетическая деревня

В Атлетическую деревню Универсиады-2017 заселились первые жители. Ими стали казахстанские хоккеистки, конькобежцы и фристайлеры , сообщает , сообщает Zakon.kz









Спортсменов приветствовали традиционным шашу из конфет, а Олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров, по древнему обычаю казахов, дал традиционное благословение - бата, с пожеланием больших побед.













«Я как мэр атлетической деревни чувствую огромную ответственность. Я верю в то, что наша сборная займет первое командное место», - сказал Серик Сапиев.









Атлетическая деревня в Алматы была построена впервые за все время организации международных зимних студенческих игр, по аналогии с Олимпийскими деревнями. В обязанности мэра Атлетической деревни будет входить встреча делегаций, участие в приветственных церемониях и церемониях поднятия флагов.









Центральные ворота в Атлетической деревне, находящиеся в административном здании, построенном в виде пирамиды, являются «сердцем» объекта.









Здесь расположен центр аккредитации, миграционная служба, финансовый департамент, спортивный информационный центр и главный информационный центр.









В информационных центрах участники Универсиады смогут получить всю необходимую информацию, начиная от расписания соревнований, графика движения автобусов до спортивных объектов и заканчивая культурной программой, которая будет ежедневно проходить как на территории деревни, так и в городе.









«Номера хорошие, чистые, светлые, удобные. Здесь есть всё, что нам необходимо. Самое главное - удобные кровати, просторный шкаф с кучей вешалок и даже гладильная доска и стиральная машинка. Очень нравятся подготовленные для нас сувениры и красивое оформление комнат», - сказала член национальной сборной по хоккею Татьяна Глазкова.









«Здесь очень комфортные условия проживания. По максимуму приближенные к домашним. Спортсмены живут в будущих квартирах для очередников. Многие мечтают ощутить на соревнованиях домашний комфорт, здесь это присутствует, есть дух новоселья. Казахстан всегда отличался гостеприимством и здесь это показано. Думаю, это самое главное», - поделилась серебряный призер Игр в Ванкувере биатлонистка Елена Хрусталева.









Помимо 3000 атлетов в деревне будут проживать международные волонтеры Универсиады из России, Украины, Южной Кореи, Китая, США и других стран - всего около ста человек.









Общая вместимость атлетической деревни, согласно генеральному плану, составляет 5000 человек.









Напомним, после завершения зимней Универсиады в Алматы, в рамках наследия, атлетическая деревня станет жилым комплексом. 1,2,3 и 4-хкомнатные квартиры получат очередники.









Фото: zakon.kz