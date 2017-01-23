Первая конференция «Защита прав добросовестных контрагентов лжепредприятий» состоялась в Астане
23 января 2017, 14:30
Присоединиться к Комиссии можно, просто направив в адрес РОО «Казахстанские бизнес юристы» заявление на фирменном бланке.
В пятницу, 20 января в Астане в комплексе «Думан» прошла Первая республиканская конференция «Защита прав добросовестных контрагентов лжепредприятий».
Инициатором организации и проведения этого значимого для отечественного бизнеса мероприятия выступило РОО «Казахстанские бизнес юристы». В конференции приняло участие свыше 80 крупных казахстанских компаний. Государственные органы в лице представителей от Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Верховного суда Казахстана, Комитета Государственных Доходов, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» также приняли участие в работе конференции.
С докладами выступили Президент Палаты налоговых консультантов Жомарт Нурабаев, Генеральный директор адвокатской конторы «Tax&Investment Lawyers» Байрамалы Ахмедов, Управляющий партнер адвокатской конторы «Aitkaliyeva&Partners Lawyers» Хамида Айткалиева.
С докладом на тему «Лжепредпринимательство: некоторые практические аспекты регулирования в Украине и России» выступила Рината Зулаева, юрист компании Ernst&Young.
Президент РОО «КБЮ» Жангельды Сулейманов в ходе своего выступления поднял для обсуждения такие проблемные вопросы как:
1. Понятие «добросовестный» контрагент лжепредприятия. Заблуждение добросовестных налогоплательщиков в части оспаривания операций с лжепредприятиями.
2. Основные проблемы несовершенства законодательства о лжепредпринимательстве.
3. Проблемы правоприменения законодательства о лжепредпринимательстве.
4. Защита прав добросовестных контрагентов.
По итогам конференции большинством голосов было принято решение о создании Специальной общественной комиссии о лжепредпринимательстве (СОКоЛ). Не секрет, и это подтвердили многие участники конференции, что в ходе налоговых споров по операциям с лжепредприятиями совершается множество нарушений прав добросовестных контрагентов, а особенно в сфере уголовного судопроизводства. Ни одна компания самостоятельно не сможет решить системные, общие для всех проблемы. Задачей Комиссии будет сбор, анализ, обобщение системных нарушений прав добросовестных налогоплательщиков и принятие мер по их устранению, путем проведения переговоров, встреч и консультаций с государственными органами.
СОКоЛ будет заниматься работой по внесению предложений об изменении законодательства в целях защиты и соблюдения прав налогоплательщиков. СОКоЛ – это общественная инициатива. Комиссия не будет являться юридическим лицом, и налагать каких либо обязанностей на ее участников.
Присоединиться к Комиссии можно, просто направив в адрес РОО «Казахстанские бизнес юристы» заявление на фирменном бланке, в произвольной форме по адресу: info@kazbl.kz.
Подводя итоги, можно сказать, что в современной правоприменительной практике у добросовестных контрагентов лжепредприятий зачастую возникают очень серьезные проблемы, решать которые на системном общегосударственном уровне можно при помощи проведения подобных мероприятий
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