Мамин принимает объекты Всемирной зимней Универсиады

Он отметил, что организация Универсиады будет лучше, чем соревнования в Ванкувере (Канада).

- Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин посмотрел объекты Всемирной зимней Универсиады, передает корреспондент МИА " Казинформ ".





Сперва Аскару Мамину рассказали о готовности ледового дворца "Халык Арена", который состоит из многофункциональной универсальной ледовой арены на 3 000 зрительских мест и малой арены с трибунами на 300 зрительских мест. Во время Универсиады арена примет соревнования по хоккею с шайбой среди мужчин. Далее первый вице-премьер осмотрел международный комплекс лыжных трамплинов "Сункар", ему продемонстрировали центр, где собирается вся информация со спортивных объектов.





"К примеру, мы знаем, при каком уровне, высоте снежного покрова, при какой температуре надо переносить соревнования на Шымбулаке, то есть они здесь получают информацию, передают, и оперативно все графики меняются ", - рассказал о возможностях центра аким Алматы Бауыржан Байбек. В свою очередь Аскар Мамин поинтересовался, сколько соревнований будет проходить ежедневно.





Он отметил, что организация Универсиады будет лучше, чем соревнования в Ванкувере (Канада), где традиционно на высоком уровне проводятся международные состязания по зимним видам спорта.







