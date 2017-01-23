Штрафовать за отсутствие регистрации будут только с середины марта

У казахстанцев есть еще 1,5 месяца, чтобы не торопясь прийти в ЦОН или через портал «Электронного правительства» узаконить свое положение.

На пресс-конференции в СЦК начальник департамента миграционной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Саинов сообщил, что административные меры ответственности в отношении незарегистрированных казахстанцев будут применять, начиная с середины марта текущего года, когда правительство примет новые правила для регистрации внутренних мигрантов, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«На сегодня у нас в реализацию закона вышло распоряжение премьер-министра, где прописаны все нормативно-правовые акты, которые необходимо привести в соответствие с законом, и установлен срок - это февраль текущего года. У нас это правила регистрации внутренних мигрантов, которые утверждаются постановлением правительства. Срок у нас стоит - до конца февраля текущего года мы должны внести в правительство. После утверждения в правительстве это будет опубликовано в СМИ и через 10 после его опубликования оно вступит в законную силу», - сказал он.





«Так что на сегодня у нас норма административного законодательства применяться не будет, пока не утвержден подзаконный акт. Так что до середины марта привлекаться к адмответственности за проживание без регистрации никто не будет», - добавил глава миграционной полиции.





По его словам, у казахстанцев есть еще 1,5 месяца, чтобы не торопясь прийти в ЦОН или через портал «Электронного правительства» узаконить свое положение.





«Специальные проверки именно проживания по месту жительства проводиться не будут. Если вы знаете, в Алматы проверки проводились только в рамках опертивно-профилактических мероприятия по подготовке к Универсиаде. Это международно значимое мероприятие. В других регионах каких-либо проверок не проводилось. И до середины марта именно проверять, останавливать где-то людей, требовать регистрации никто из правоохранительных органов не будет», - заключил С. Саинов.





Как напоминается в информации, распространенной в ходе мероприятия, 7 января вступил в силу закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», которым внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в части введения адмответственности за проживание без регистрации по месту временного пребывания (проживания).





Внутренние мигранты обязаны регистрироваться по месту временного пребывания в порядке, определяемом Правительством РК - ст. 11 закон «О миграции населения».





В соответствии с п. 3 ст. 11 закона «О правовых актах» до принятия дополнительного нормативного правого акта действуют нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие отношения. То есть пока не принято новое постановление правительства, действуют прежние Правила регистрации внутренних мигрантов, утвержденных постановлением Правительства РК № 1427 от 01.12.2011 г.





В настоящее время ведется нормативная работа по внесению изменений в указанные правила (срок - февраль текущего года), которые вводятся в действие по истечению 10 календарных дней после их первого опубликования. Таким образом, административные меры по вопросам регистрации граждан будут применяться только после официального опубликования новых правил регистрации - предположительно середина марта текущего года.





Ксения Давыдова, Астана