В Казнете набирает популярность видео с чиновниками в гардеробе

В Актобе начальники управлений, акимы районов и сел устроили в областном акимате соревнования: кто быстрее заберет из гардероба свою одежду и гаджеты, передает телеканал КТК.

Неимоверное желание скорее покинуть здание, где только что закончилось совещание, повергло обычных граждан в культурный шок. Видео, где чиновники давятся в очереди за пальто, попало в Казнет и набирает просмотры.

Кадры - будто из кинофильма о 90-х: привезли дефицитную колбасу и на всех не хватит. Но все гораздо прозаичней – это актюбинские чиновники у гардеробной областного акимата. Под неодобрительный гул госслужащие старались первыми протянуть гардеробщице свой номерок. Тем, у кого это все-таки получалось, приходилось чуть ли не локтями пробивать себе путь к выходу.

Некоторые пользователи сети предположили, что воодушевленные совещанием чиновники просто старались быстрее вернуться на свои рабочие места. Правда, другие отмечают, что это было время обеденного перерыва. Доподлинно сейчас известно только одно: в этот день никто не пострадал.