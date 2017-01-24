Число пострадавших при взрыве в отеле в Бразилии возросло до пяти
24 января 2017, 06:25
Ранее сообщалось о двух раненых. Все пострадавшие доставлены в больницы.
До пяти человек возросло число пострадавших при взрыве в отеле бразильского курортного города Гуаружа, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о двух раненых. Все пострадавшие доставлены в больницы.
По данным портала Correio Braziliense, причиной взрыва стала утечка газа. Отель Sofitel Jequitimar является пятизвездочным и расположен в одном из наиболее популярных мест для отдыха на берегу океана среди жителей крупнейшего бразильского мегаполиса Сан-Паулу.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840702-df63ebf07a4055f341f476174ac89be3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также
Загрузка...