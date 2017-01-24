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Число пострадавших при взрыве в отеле в Бразилии возросло до пяти

24 января 2017, 06:25

Ранее сообщалось о двух раненых. Все пострадавшие доставлены в больницы.


До пяти человек возросло число пострадавших при взрыве в отеле бразильского курортного города Гуаружа, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о двух раненых. Все пострадавшие доставлены в больницы.

По данным портала Correio Braziliense, причиной взрыва стала утечка газа. Отель Sofitel Jequitimar является пятизвездочным и расположен в одном из наиболее популярных мест для отдыха на берегу океана среди жителей крупнейшего бразильского мегаполиса Сан-Паулу.

Фото: РИА Новости

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