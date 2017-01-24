Политолог: Забудьте о пенсионных деньгах

С пенсионной системой такой швах, что, видимо, ни с чем не разберутся, и все грохнут - пошутил Петр Своик.

Политический деятель Казахстана Петр Своик посоветовал казахстанцам относиться к своим пенсионным взносам, как к благотворительности, сообщает Aktobetimes.kz





- С пенсионной системой такой швах, что, видимо, ни с чем не разберутся, и все грохнут, - пошутил Петр Своик. - Самое возмутительно это то, что «Единый накопительный пенсионный фонд», который пару лет назад создавали с большим скандалом, теперь опять думают передать в частные руки. То есть, если можно над чем-нибудь самым бессовестным и бездарным способом издеваться, так это издевательство над пенсионными деньгами.





Поэтому лучший совет – относитесь к пенсионным фондам, как к благотворительности. У всех, кто официально работает, не спрашивая, забирают 10%. Считайте, что это такой налог на бедность властям и олигархам, потерянные деньги. В результате, конечно, сколько-то будут платить тем, кому пенсия предстоит в ближайшие годы. Им выплатят заведомо меньше, чем покупательская стоимость того, что у них отбирали всю трудовую жизнь. Но что-то получат все равно, не 10% от прежней зарплаты, так 9 или 8. А те, кто помоложе, пусть вообще забудут про накопление пенсии. Когда они доживут до пенсионного возраста, будет уже совсем другая история. Относиться к этому надо философски. Вы ведь подаете нищим, оставляете чаевые в ресторане.





- Зачем нужна была накопительная пенсионная система, на ваш взгляд?





- На самом деле пенсионная накопительная система не имеет отношения к пенсиям. Когда ее замутили в 1998 году, предполагалось, что она заменит солидарную систему. Солидарная система как была, так и есть. Ничего не получилось, не заменила. Любой казахстанец, который выходит на пенсию, получает очень-очень маленькую, но все-таки солидарную пенсию за счет того, что с него предыдущие годы забирали по 10%. Поскольку правительство еще хоть как-то опасается народного недовольства, старается что-то выплачивать.





- Пенсионные деньги не могут полностью растаять?





- В законе есть норма о том, что людям, выходящим на пенсию, все-таки компенсируют инфляцию. Понятно, что реальная инфляция ниже роста цен, но что-то им все-таки компенсируют.





- Получается, что молодежи нужно сейчас думать о том, что в старости может не хватить пенсии на лекарства?





- Я уже 10 лет живу на пенсии. Мне моей пенсии хватает на две заправки автомашины и все. Немного поддерживает общественная деятельность, консультации по вопросам тарифов и энергетики. Совет молодым - рожайте и учите детей. Эти вложения надежнее, чем в накопительные фонды.



