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Директора школ будут отчитываться о своей работе на школьном сайте

24 января 2017, 11:59

В каждой школе будет создан попечительский совет, который будет способствовать развитию школы.


Согласно приказу Министра образования и науки РК от 29 декабря 2016 «Об утверждении Стратегического плана Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2017-2021 годы», директора школ будут отчитываться о своей работе перед населением, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в 3-м приоритетном направлении плана - «Повышение уровня педагогического потенциала и усовершенствование менеджмента».

Как отмечается, немаловажным направлением при модернизации системы среднего образования является управление. Правильно и системно поставленный менеджмент будет способствовать повышению качества образования, что позволит установить тесную связь с общественностью.

Учителя общеобразовательных школ будут проводить исследования своей практики в действии, анализируя будут совершенствовать свою деятельность. Для них будет действовать педагогическое сообщество, где все учителя страны будут взаимодействовать друг с другом. Учитель учителю станет критическим другом.

В свою очередь руководители школ пройдут повышение квалификации по вопросам менеджмента.

«В каждой школе будет создан попечительский совет, который будет способствовать развитию школы. В рамках деятельности попечительских советов будет предусмотрена ежегодная отчетность руководителей школ по итогам работы, которая будет размещена на сайте школы», - предусматривается в Стратегическом плане.

На уровне самих школ и управлений образования будут идти полномасштабные PR-кампании, которые будут освещать достижения.

Будет также функционировать Совет директоров школ, где будут обозначены актуальные вопросы и приняты определенные решения по ним.

Каждая школа будет взаимодействовать с другими школами, как партнеры, обмениваясь своим положительным опытом и внедряя положительный опыт других школ у себя.






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