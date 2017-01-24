Директора школ будут отчитываться о своей работе на школьном сайте

В каждой школе будет создан попечительский совет, который будет способствовать развитию школы.

Согласно приказу Министра образования и науки РК от 29 декабря 2016 «Об утверждении Стратегического плана Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2017-2021 годы», директора школ будут отчитываться о своей работе перед населением, сообщает Zakon.kz.





Об этом говорится в 3-м приоритетном направлении плана - «Повышение уровня педагогического потенциала и усовершенствование менеджмента».





Как отмечается, немаловажным направлением при модернизации системы среднего образования является управление. Правильно и системно поставленный менеджмент будет способствовать повышению качества образования, что позволит установить тесную связь с общественностью.





Учителя общеобразовательных школ будут проводить исследования своей практики в действии, анализируя будут совершенствовать свою деятельность. Для них будет действовать педагогическое сообщество, где все учителя страны будут взаимодействовать друг с другом. Учитель учителю станет критическим другом.





В свою очередь руководители школ пройдут повышение квалификации по вопросам менеджмента.





« В каждой школе будет создан попечительский совет, который будет способствовать развитию школы. В рамках деятельности попечительских советов будет предусмотрена ежегодная отчетность руководителей школ по итогам работы, которая будет размещена на сайте школы », - предусматривается в Стратегическом плане.





На уровне самих школ и управлений образования будут идти полномасштабные PR-кампании, которые будут освещать достижения.





Будет также функционировать Совет директоров школ, где будут обозначены актуальные вопросы и приняты определенные решения по ним.





Каждая школа будет взаимодействовать с другими школами, как партнеры, обмениваясь своим положительным опытом и внедряя положительный опыт других школ у себя.



















