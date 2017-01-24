Безнаказанную схему лишения свободы людей наладили бывшие казахстанцы в России

Правозащитники, в том числе российские, исчерпав, по их мнению, внутригосударственные средства правовой защиты, обратились в Европейский суд по правам человека.

Омбудсмен РК обратился к Омбудсмену РФ в связи с положением некоторых граждан Казахстана – трудовых мигрантов в Москве, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.





В адрес Уполномоченного по правам человека в РК поступили сведения о незаконном лишении свободы, эксплуатации и жестоком обращении со стороны владельцев сети торговых заведений Москвы – бывших наших соотечественников, в отношении гражданки РК Ибрагимовой Н ., работницы одного из этих магазинов.





Как известно, казахстанке удалось совершить побег при помощи российских активистов – членов движения против рабства «Альтернатива», которые оказали ей содействие в возвращении в Казахстан.





"Данный случай не является единичным, так как ранее в 2013 году аналогичные инциденты с участием упомянутых лиц уже были предметом рассмотрения в учреждении Уполномоченного. Исходя из имеющейся информации, есть основания полагать, что в течение длительного времени некоторыми бывшими гражданами Казахстана, получившими российское гражданство, практикуется отлаженная система, жертвами которой становятся, преимущественно, молодые женщины, отозвавшиеся на предложения о трудоустройстве с хорошей заработной платой в Москве", - говорится в сообщении Уполномоченного.





Как рассказывают сами жертвы, по прибытии к месту работы их лишают документов, мобильных телефонов и привлекают к труду без полагающейся оплаты и отдыха. При этом, по их утверждению, они подвергаются постоянному физическому и психологическому давлению, а обращения за помощью в местные полицейские органы заканчиваются, как правило, их возвращением обратно работодателям.





По данным инцидентам при непосредственном участии учреждения Уполномоченного правоохранительными органами двух стран уже проводилась совместная работа. Сотрудники следственных органов Казахстана по разрешению Генеральной прокуратуры РФ в рамках возбужденного уголовного дела выезжали в Москву, однако провести полноценное расследование им не удалось, так как в ходе проверки вышеупомянутые работодатели на основании действующего российского законодательства отказывались от дачи показаний.





Известно, что российскими следственными органами также было возбуждено уголовное дело по признакам незаконного лишения свободы в отношении двух или более лиц, которое, однако, было отменено Преображенской межрайонной прокуратурой Москвы в связи с отсутствием состава преступления. Дальнейшие действия указанных следственных органов по обжалованию данного решения не нашли поддержки в прокуратуре Москвы.





В настоящее время правозащитники, в том числе российские, исчерпав, по их мнению, внутригосударственные средства правовой защиты, обратились в Европейский суд по правам человека на основании заявлений жертв вышеуказанных правонарушений.





В связи с вышеизложенным Омбудсмен Казахстана Аскар Шакиров обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой оказать в пределах своей компетенции необходимое содействие и контроль в рассмотрении и принятии действенных мер по имевшим место фактам.