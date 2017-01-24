Крупные хищения были совершены при строительстве парковки и велодорожки в ЦПКиО Алматы

Чтобы нажиться, компания, занимавшаяся строительством, недовыполнила ряд работ, а деньги за них присвоила.

В суде №2 Медеуского района рассмотрено уголовное дело по факту крупных хищений денег при строительстве парковки и велодорожки в Центральном парке культуры и отдыха Алматы, а также получения злоупотребления должностными полномочиями и получении взятки, п ередает ередает Zakon.kz





Основными фигурантами дела являются Д.Вали, юридически генеральный директор ТОО «BSHZ-Dostyk Company», фактический руководитель компании Ж.Сатыбалдиев, Бижанов Б.Н, работавший на момент совершения преступления заместителем руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы, Актекенов О.К., работавший главным специалистом главного аудитора КГУ «Ревизионная комиссия по городу Алматы».





Из материалов дела следует, что осенью 2014 года Ж.Сатыбалдиев предложил Д.Вали подать документы для участия в тендере по организации (благоустройству) автостоянки (350 мест) на территории ЦПКиО Алматы, на общую сумму 227 042 782 тенге. ТОО «BSHZ-Dostyk Company» выиграла тендер и Вали приступил к выполнению работ, наняв строительную бригаду.





Во время строительства Сатыбалдиев Ж.З. занизил по факту объемы и виды отдельных работ, предусмотренных в проектно-сметной документации (далее - ПСД) и составил акты выполненных работ. Вали Д., зная, что часть работ, например, монтаж очистных сооружений ливневой канализации, установкастоек для камер видеонаблюдения, устройство настенных желобов и наружного водостока и т.д., на общую сумму 55 670 680 тенге, не были выполнены, подписал эти акты, в которые были включили фактически невыполненные работы.





Далее, в декабре 2014 года, работающий заместителем руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы Бижанов Б., действуя в интересах Сатыбалдиева Ж., убедил директора надзорной компании подписать акты выполненных работ без каких-либо нареканий. После чего Бижанов, являясь ответственным за обеспечение контроля строительства и выполнения работ по заключенному договору с ТОО «BSHZ-DostykCompany», зная, что в акты выполненных работ включены фактически не выполненные объемы и виды работ, подписал их от лица Заказчика.





В итоге на расчетный счет ТОО «BSHZ-Dostyk Company» было перечислено бюджетных средств на общую сумму 227 042 782 тенге. Сатыбалдиев перевел на счет лжепредприятия ТОО «Каз СМР» 164 млн.тенге, обналичил их и потратил.





Согласно заключению судебно-строительной экспертизы стоимость не выполненных объемов работ по обустройству стоянки на 350 мест составила 55 670 680 тенге.





21 мая 2015 года между Управлением и ТОО «BSHZ-Dostyk Company» на основании итогов государственных закупок заключен договор по благоустройству территории, организации велосипедных дорожек в ЦПКиО Алматы на общую сумму 87 801 358 тенге.





Сатыбалдиев Ж.З. в сговоре с Вали Д.М. снова задался целью хищения бюджетных денег, выделенных для выполнения работ. Снова, не выполнив весь объем работ, предусмотренный ПСД, Сатыбалдиев составили заведомо подложный акт выполненных работ. Вали Д. этот акт подписал. Далее Бижанов, зная, что акты выполненных работ содержат в себе объемы не выполненных работ, используя свое служебное положение, подписал их.





В результате, Управлением на расчётный счет ТОО «BSHZ-DostykCompany» были перечислены бюджетные средства в сумме 18 810 665 тенге, из которых 8,8 млн.тенге были перечислены на счет лжепредприятия, которые в дальнейшем были незаконно обналичены и переданы Сатыбалдиеву Ж.





Согласно заключению судебно-строительной экспертизы стоимость не выполненных объемов работ при строительстве дорожек в ЦПКиО составила 6 258 628 тенге.





В апреле 2016 года главный аудитор КГУ «Ревизионная комиссия по городу Алматы» Актекенов О. выявил нарушения, допущенные при строительстве автостоянки на ЦПКиО. Однако согласился на взятку от Сатыбалдиева Ж. в размере 300 тыс тенге и не указал в документации о нарушениях.





Приговором суда Сатыбалдиев Ж. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 189 ч.4 п.2, 367 ч.3 п.3 УК РК. Ему окончательно назначено наказание штрафа в размере 25 000 000 тенге, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и материально-ответственными функциями в коммерческих организациях.





Вали Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 28 ч.5, 189 ч.4 п.2 УК РК. Ему назначено наказание в виде 7 лет ограничения свободы, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и материально-ответственными функциями в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

Бижанов Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 361 ч.2 УК РК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 000 МРП, то есть 7 928 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и материально-ответственными функциями в государственных организациях.

Актекенов О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч.2 УК РК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере шестидесятикратной суммы взятки, то есть в сумме 18 000 000 тенге, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных организациях.

Осужденным предоставлен месяц после вступления приговора в законную силу для оплаты штрафов.



