Какие улицы будут перекрыты в Астане 25 января

Факелоносцами мтанут 60 студентов, а также молодые столичные спортсмены. В их числе известные спортсмены Василий Левит, Мадияр Ибраимбеков и Молдир Мекенбаева.

Эстафета будет разделена на два этапа по центральным улицам города с охватом пр. Кабанбай батыра – ул. Достык – ул. Кунаева – пр. Кабанбай батыра – ул. Бараева – пр. Республики – ул. Кенесары.

Как сообщается на сайте акимата, частично в этот день будет введено ограничение движения для всех видов транспорта с 10:00 до 12:30 на следующих участках:

- по проспекту Кабанбай батыра от улицы Турара Рыскулова до улицы Достык;

- по улице Достык от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан.





Также 25 января с 12:45 до 15:00 частично движение будет ограничено:

- по улице Д. Кунаева от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра;

- по проспекту Кабанбай батыра от улицы Д. Кунаева до парковочной зоны ТЦ «Рамстор» (пр. Республики);

- по проспекту Республики от парковочной зоны ТЦ «Рамстор» до улицы Кенесары;

- по улице Кенесары от проспекта Республики до старой площади города Астаны.





Запрет будет действовать до окончания мероприятия. Местная полицейская служба ДВД города Астаны просит водителей отнестись к временным ограничениям с пониманием и заранее планировать альтернативные пути объезда.



