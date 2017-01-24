Какие улицы будут перекрыты в Астане 25 января
24 января 2017, 16:46
Движение будет ограничено на проспекте Кабанбай батыра – ул. Достык – ул. Кунаева – пр. Кабанбай батыра – ул. Бараева – пр. Республики – ул. Кенесары.
25 января в столице пройдет эстафета огня 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017. Старт Эстафеты огня запланирован в 11:00 от Назарбаев Университета, а финиш на площади у городского акимата, сообщает Zakon.kz.
Факелоносцами мтанут 60 студентов, а также молодые столичные спортсмены. В их числе известные спортсмены Василий Левит, Мадияр Ибраимбеков и Молдир Мекенбаева.
Эстафета будет разделена на два этапа по центральным улицам города с охватом пр. Кабанбай батыра – ул. Достык – ул. Кунаева – пр. Кабанбай батыра – ул. Бараева – пр. Республики – ул. Кенесары.Общая протяженность эстафеты составит 12 километров.
Как сообщается на сайте акимата, частично в этот день будет введено ограничение движения для всех видов транспорта с 10:00 до 12:30 на следующих участках:
- по проспекту Кабанбай батыра от улицы Турара Рыскулова до улицы Достык;
- по улице Достык от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан.
Также 25 января с 12:45 до 15:00 частично движение будет ограничено:
- по улице Д. Кунаева от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра;
- по проспекту Кабанбай батыра от улицы Д. Кунаева до парковочной зоны ТЦ «Рамстор» (пр. Республики);
- по проспекту Республики от парковочной зоны ТЦ «Рамстор» до улицы Кенесары;
- по улице Кенесары от проспекта Республики до старой площади города Астаны.
Запрет будет действовать до окончания мероприятия. Местная полицейская служба ДВД города Астаны просит водителей отнестись к временным ограничениям с пониманием и заранее планировать альтернативные пути объезда.
По завершении первого этапа на площади перед монументом «Байтерек» состоится концертная программа.
На втором этапе факел будет передан представителям республиканского штаба и авиарейсом Астана-Алматы будет доставлен в южную столицу для участия в церемонии открытия 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года.
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