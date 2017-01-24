В Казахстане закрыты группы соцсети «Вконтакте», пропагандирующие детский суицид
24 января 2017, 17:17
Также прокуратурой Жамбылской области на видеохостинге «YouTube» выявлены каналы пропагандирующие употребление наркотиков.
Шуской межрайонной прокуратурой Жамбылской области установлено, что в популярной среди детей социальной сети «Вконтакте» неизвестными лицами открыты страницы, пропагандирующие добровольный уход из жизни (суицид), участниками которого были около 2,5 тыс. человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс службу прокуратуры области.
Аналогичные страницы в «Вконтакте» выявлены прокуратурами Тараза и Меркенского районов, участниками которых были около 10 тыс. человек. Принятыми мерам деятельность этих страниц приостановлена.
Также в популярном видеохостинге «YouTube» выявлены форумы (каналы), в которых пропагандируются наркотические средства, в т.ч. наглядно показываются пути использования наркотических средств, как применять и употреблять марихуану, гашиш, коноплю и т.д.
По иску межрайонной прокуратуры судом выявленные 41 видеоролик признаны незаконными и распространение их на территории страны приостановлено.
Работа в данном направлении будет продолжена.
Фото с сайта trkterra.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840828-00cd5e98e414238506f48e2e100662da
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также
Загрузка...