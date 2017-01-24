В Казахстане закрыты группы соцсети «Вконтакте», пропагандирующие детский суицид

Также прокуратурой Жамбылской области на видеохостинге «YouTube» выявлены каналы пропагандирующие употребление наркотиков.

Шуской межрайонной прокуратурой Жамбылской области установлено, что в популярной среди детей социальной сети «Вконтакте» неизвестными лицами открыты страницы, пропагандирующие добровольный уход из жизни (суицид), участниками которого были около 2,5 тыс. человек, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс службу прокуратуры области.





Аналогичные страницы в «Вконтакте» выявлены прокуратурами Тараза и Меркенского районов, участниками которых были около 10 тыс. человек. Принятыми мерам деятельность этих страниц приостановлена.





Также в популярном видеохостинге «YouTube» выявлены форумы (каналы), в которых пропагандируются наркотические средства, в т.ч. наглядно показываются пути использования наркотических средств, как применять и употреблять марихуану, гашиш, коноплю и т.д.





По иску межрайонной прокуратуры судом выявленные 41 видеоролик признаны незаконными и распространение их на территории страны приостановлено.





Работа в данном направлении будет продолжена.



