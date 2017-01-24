Со стороны депутата А.Жамалова нарушений не выявлено - ЦИК

Центральная избирательная комиссия приняла решение по вопросу «О рассмотрении результатов проверки в отношении депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Жамалова А.М. по фактам, изложенным в статье «Успешный» депутат Жамалов может покинуть Парламент Казахстана», опубликованной на интернет-портале www.365info.kz 17 января 2017 года» , сообщает Zakon.kz.





Статья 52 Конституции запрещает депутату осуществлять предпринимательскую деятельность. В случае нарушения данного требования подготовка вопросов, связанных с применением к депутату мер взыскания, возлагается на Центральную избирательную комиссию РК.





Присутствовавший на заседании Центризбиркома депутат Жамалов А.М. пояснил, что он в соответствии с требованиями законодательства передал свои ТОО «ЦОН» и ТОО «Гаухар» в доверительное управление, и представил соответствущие документы.





Руководствуясь нормами Конституции, Конституционного закона «О Парламенте и статусе его депутатов», а также Положением о Центральной избирательной комиссии Центризбирком создал комиссию по проверке данного факта и направил соответствующие официальные запросы в адрес Министерства юстиции Республики Казахстан, доверительных управляющих ТОО «ЦОН» (Центр оценки недвижимости) и ТОО «Негосударственный ломбард «Гаухар» Умарову Е.Е. и Еляевой Н.К., нотариуса города Уральска Мансуровой Р.М., которые подтвердили факт передачи в доверительное управление имущества.





Членами комиссии проверка была осуществлена в полном объеме. По итогам проверки на заседании ЦИК РК выступил член Центральной избирательной комиссии М.А. Сарсембаев.





Полученная информация из первоисточников подтвердила, что необходимые и установленные законодательством действия в отношении передачи своего имущества в доверительное управление депутатом Жамаловым А.М. были произведены своевременно и в соответствии с законодательством.





Исходя из представленных документов-подтверждений и норм казахстанского законодательства о несовместимости предпринимательской и депутатской деятельности, Центризбирком пришел к выводу, что депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Жамалов Аманжан Макаримович не нарушил требования пункта 3 статьи 52 Конституции Республики Казахстан.