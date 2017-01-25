WSJ раскрыла имя одного из источников доклада о компромате на Трампа
25 января 2017, 01:06
Газета The Wall Street Journal узнала, что одним из источников мог быть президент Российско-Американской торговой палаты в США Сергей Миллиан.
Часть неподтвержденных фактов о связях президента США Дональда Трампа с Россией могла исходить от президента Российско-Американской торговой палаты в США Сергея Миллиана. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает РБК.
По словам собеседника издания, на сведениях, полученных от Миллиана, основано около трети доклада, составленного бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом. Он добавил, что среди неподтвержденных заявлений Миллиана — наличие у российских спецслужб компрометирующего видео с Дональдом Трампом, которым его могли шантажировать, а также сговор между штабом Трампа и российскими властями по взлому компьютеров Демократической партии.
Как уточняет WSJ, в досье Миллиан фигурирует как «Источник D» и «Источник E» и упоминается как «откровенно рассказывающий соотечественнику» и «откровенно рассказывающий соратнику». Издание поясняет, что сам Миллиан мог не знать, что передает информацию бывшему шпиону. В досье отмечается, что заявления Миллиана подтвердили другие источники автора досье.
По словам специального советника Трампа Майкла Коэна, его сбила с толку информация о том, что Миллиан мог быть источником сведений о поездке Трампа в Москву в 2013 году, так как он не имел к ней никакого отношения. Он добавил, что в заявлениях Миллиана не может быть и «унции правды», так как он встречался с Трампом лишь один раз.
Отвечая на запрос WSJ, Миллиан назвал досье «фальшивыми новостями» и «попыткой отвлечь будущего президента от реальной работы. На вопросы издания о том, являлся ли он источником автора досье, Миллиан не ответил.
Издание BuzzFeed опубликовало 35-страничное досье 11 января. В нем говорилось, что у российских спецслужб есть компромат на Трампа. В документе рассказывается, что в одной из поездок в Москву миллиардер жил в отеле «Ритц-Карлтон» и заказывал проституток. В номере, по словам источника, были установлены скрытые видеокамеры и прослушка. Позже стало известно, что автором доклада оказался бывший сотрудник британской разведки МИ-6 Кристофер Стил. В настоящее время он является соучредителем компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности.
23 января главный редактор BuzzFeed в колонке для New York Times объяснил причины публикации этого досье. По его словам, оно долго циркулировало в кругах разведки, чиновников и СМИ, а единственные, кто о нем не знал, — это простые граждане США.
Сам Дональд Трамп назвал публикацию этого доклада «фальшивыми новостями». Позже телеканал CNN сообщил, что сотрудникам ФБР пока не удалось подтвердить «важные детали» из этого досье.
Анастасия Юдицкая.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости.
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