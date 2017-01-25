Головной убор в виде платка для госслужащей не предусмотрен - Кожамжаров
25 января 2017, 10:45
При выборе одежды государственные служащие должны принимать решение, исходя из требований Этического кодекса.
Одежда госслужащих должна соответствовать общепринятому деловому стилю. Об этом сообщил председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров, отвечая на вопрос на сайте egov.kz, можно ли носить на работу платок, передает Zakon.kz.
«… Основанием для обращения к вам послужил тот факт, что мое руководство против ношения на государственной службе головного убора в виде платка. В выборе одежды я придерживаюсь требований делового стиля к форме одежды государственных служащих. Насколько правомерны требования моего руководства, по отношению ношения платка на работе? Если требования руководства правомерны, какими Законами РК и подзаконными актами это регламентируется? Вопрос: Является ли помехой ношение платка в несении государственной службы», - спросила госслужащая.
На что глава Агентства ответил, что несение государственной службы является выражением особого доверия со стороны общества и государства и предъявляет высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих.
«Согласно Этическому кодексу, внешний вид государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, которой отличают официальность, сдержанность и аккуратность, - написал он. - При этом Агентством разработаны рекомендации по основным требованиям к форме одежды государственных служащих в которых более детально прописаны требования к деловому стилю одежды государственных служащих. В данных рекомендациях головной убор в виде платка не предусмотрен».
К.Кожамжаров отметил, что при выборе одежды каждый государственный служащий должен принимать решение, исходя из вышеуказанных требований Этического кодекса.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840911-1c5356f1903668c513a0644176176cb2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также
Загрузка...