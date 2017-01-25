Боевые учения Казахстана с Турцией пройдут в следующем году

Их должны были провести в прошлом году, но из-за последних событий в Турции учения были перенесены.

Заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров на пленарном заседании Мажилиса парламента сообщил, что учения с участием казахстанских и турецких подразделений специального назначения были перенесены из-за произошедших в Турции последних событий, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Я могу сказать, что сотрудничество как военное, так и военно-техническое с Турцией идет достаточно активно. Ежегодно у нас проводятся соревнования «Алтын Укi» - это снайперские и разведывательные подразделения, также есть «Каблан жолы». Единственное, в связи с последними событиями в Турции, эти учения перенесены с прошлого года на 2018 год», - сказал он в ходе обсуждения законопроекта РК «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об оказании поддержки принимающей Стороны при проведении учений подразделениями специального назначения».





«У нас много совместных предприятий с турецкой стороной, к примеру, по производству оптических средств. Также мы приобретали достаточно много вооружения. И около 50 наших офицеров на данный момент обучаются в военных академиях Турции, как и в сухопутных, так и сил воздушной обороны и военно-морских сил», - добавил вице-министр.

В то же время Т. Мухтаров проинформировал, что целью Меморандума является определение обязательств и ответственности сторон, а также основных принципов оказания поддержки принимающей стороны во время проведения учений на территории одного из государств.





«Учения проводятся в соответствии с утвержденным планом проведения учений и законодательством принимающего государства», - уточнил спикер.





По его словам, согласно положениям Меморандума при проведении учений принимающая сторона оказывает содействие в развертывании подразделений направляющей стороны в определенных районах и местностях. Разрешает подразделению направляющей стороны использовать воздушное пространство, железные дороги, автомобильные трассы своего государства для воза, перемещения внутри страны, вывоза техники, оружия и боеприпасов. Предоставляет на безвозмездной основе оружие, материальные средства, оборудование и боеприпасы. Обеспечивает бесплатно подразделения направляющей стороны размещением и питанием такого же качества, которым она обеспечивает свой личный состав. Удовлетворяет нужды подразделения направляющей стороны посредством предоставления топлива, продовольствия, транспортных средств, средств связи, медуслуг.





«В свою очередь подразделения направляющей стороны соблюдает законодательство государства принимающей стороны и следует детализированным процедурам, предусмотренным плану проведения учений», - уточнил заместитель министра обороны РК.





В заключение он подчеркнул, что проведение учений будет способствовать повышению профессиональных навыков и боевой готовности подразделений спецназначения Вооруженных Сил двух государств.

«А также позволит отработать вопросы взаимодействия между ними. Принятие закона не потребует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета, а также не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий», - завершил Т. Мухтаров.





Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили ратификацию данного Меморандума, после чего законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.





Ксения Давыдова, Астана